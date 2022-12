Un homme passe « les 60 minutes les plus instructives » dans un trajet en pousse-pousse, savoir comment le conducteur l’a émerveillé

Une vidéo saine d’une conversation franche entre un conducteur de pousse-pousse et un client devient virale sur Internet. Un utilisateur nommé Rajiv Krishna a publié une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle il a révélé que son trajet en pousse-pousse automatique à Mumbai s’est avéré être le trajet le plus mémorable de sa vie après que le chauffeur nommé Ramdev, 61 ans, s’est engagé avec lui dans une conversation informative.

L’homme qui était coincé dans la circulation envisageait de marcher le reste du chemin, mais le conducteur a senti son humeur et a engagé une conversation avec lui.

Rajiv Krishna a écrit dans son message : « J’étais coincé dans l’un des tristement célèbres embouteillages de Mumbai où Google Maps me disait qu’il faudrait près d’une heure pour parcourir les 3 derniers kilomètres. Juste au moment où j’envisageais de sortir du pousse-pousse et de marcher le reste du chemin, le conducteur a senti l’ambiance et a commencé à m’engager dans une conversation.”

Le chauffeur a continué en demandant à M. Krishna dans combien de pays il était allé. Il a ensuite nommé 44 pays d’Europe. Et ce n’est pas tout. Il a ensuite nommé les présidents/premiers ministres de certains pays européens de premier plan. Le message disait en outre: «Étant originaire de Sindhudurg, Maharashtra, il a ensuite nommé les 35 districts de son État d’origine. Non seulement cela, il a ensuite nommé les 33 districts du Gujarat et les 75 districts de l’UP.” M. Krishna a écrit: “Certainement les 60 minutes les plus informatives que j’ai passées coincées dans un embouteillage.”

Ramdev n’a malheureusement jamais reçu d’éducation de sa famille car ils manquaient de ressources, il a donc tout appris par lui-même. Il a écrit : « Sa famille n’a jamais eu les moyens de l’éduquer formellement. Ils pouvaient se permettre un repas une fois tous les deux jours quand les choses allaient vraiment mal. Toutes les connaissances qu’il avait acquises l’ont été par l’auto-apprentissage. Il a appris l’alphabet et les chiffres par lui-même et a eu la chance d’avoir la capacité étonnante de retenir de grandes quantités d’informations.”

La vidéo et l’histoire de Ramdev ont été bien accueillies sur Internet. L’un des utilisateurs a écrit: «J’ai adoré la façon dont vous avez rédigé l’histoire. Cette vidéo et votre légende m’ont réchauffé le cœur”. Un autre a écrit: «Woahhhh. Ceci est incroyable. Il est génial!”

La vidéo a récolté environ 40 000 likes.

