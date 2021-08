Un homme passe 45 minutes dans les toilettes d’un restaurant, sa femme le laisse derrière lui

Une femme s’est récemment rendue sur Reddit pour faire une révélation assez incroyable sur son mari. Dans son message, elle a mentionné que son partenaire finit par passer jusqu’à quatre heures par jour aux toilettes. Dans son message, elle a expliqué à quel point elle était en colère lorsqu’ils étaient tous les deux allés au restaurant et que son mari a fini par passer 45 minutes aux toilettes. Dans le message, elle a écrit : « Mon mari ‘Justin’ a commencé à passer beaucoup de temps dans la salle de bain après avoir emménagé dans notre nouvelle maison. Nous parlons d’environ 45 minutes pour faire pipi 4 à 5 fois par jour.

Elle a mentionné que même si l’habitude en général l’irritait beaucoup, devoir l’attendre pendant 45 minutes avec de la nourriture sur la table était un véritable test pour sa patience, a rapporté le Sun.

Décrivant la série d’événements de la journée, elle a déclaré que lorsque son mari s’était levé pour aller aux toilettes, elle lui avait rappelé qu’ils étaient dans un restaurant et qu’il ne devrait donc pas y passer ses 45 minutes habituelles. Le mari avait hoché la tête et avait dit qu’il serait de retour dans quelques minutes.

Après un certain temps, alors qu’il n’était pas revenu, la femme est allée aux toilettes pour hommes pour vérifier s’il allait bien ou non. Après que l’homme ait dit qu’il allait bien, elle lui a demandé de sortir. Il a répondu en disant qu’il serait sorti dans quelques secondes. Après un certain temps, alors qu’il n’était toujours pas sorti des toilettes, la femme a commencé à lui envoyer des messages et à l’appeler, ce à quoi il n’a pas répondu. Frustré par son comportement, elle a mangé la nourriture et a demandé à la serveuse de partager l’addition. Elle a payé sa part avec le pourboire et a pris un taxi pour rentrer chez elle.

Environ 20 minutes après son arrivée à la maison. son mari est revenu et lui a dit qu’elle avait été égoïste de l’avoir laissé derrière elle. Lorsqu’elle lui a parlé des multiples appels qu’elle lui avait passés, l’homme a déclaré que la batterie de son téléphone était à plat.

Son message a déclenché une émeute de commentaires sur Reddit avec des personnes partageant toutes sortes de réactions qu’elles auraient eues si elles avaient été confrontées à une situation similaire.

