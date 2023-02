Un homme passe 24 heures à Toronto Denny’s pour amasser des fonds

Au début, Juan Delgado a accepté de passer 24 heures à l’intérieur d’un Dundas St. Denny’s après avoir perdu dans sa ligue de football fantastique.

Delgado a déclaré mardi à CTV News Toronto qu’il s’était joint à la ligue alors qu’ils cherchaient une 12e personne et qu’il pensait que ce serait amusant même s’il n’y avait pas participé depuis des années.

“Je n’ai pas vraiment pris la pénalité au sérieux, parce que je me suis dit : ‘Ils ne vont pas obliger quelqu’un à passer 24 heures dans un Denny’s – c’est idiot'”, a-t-il déclaré. «Mais le débat sur la [league’s] le fil était fou. Ils disent : ‘Pour l’intégrité de la ligue, nous devons maintenir nos pénalités.’ »

“J’ai réalisé que je ne pouvais pas m’en sortir, puis je me suis dit:” D’accord, ça va durer 24 heures. C’est une journée perdue. Que dois-je faire pour que cela en vaille la peine ? » il ajouta.

Après avoir pensé à diverses “idées créatives et idiotes”, Delgado dit qu’il lui est venu à l’esprit de transformer sa sanction en une action positive et de collecter des fonds pour une bonne cause. C’est à ce moment-là que la collecte de fonds “Making Denny’s Great Again” pour Wagner Green YMCA est née.

«J’ai eu la chance de faire une visite guidée du Wagner Green YMCA cet été, et j’ai été tellement impressionné par le travail qu’ils font que lorsque je pensais à un organisme de bienfaisance ou à un endroit où investir de l’argent, cela semblait juste logique », a déclaré Delgado, notant que la succursale se trouve également à proximité du Denny’s on Dundas.

Juan Delgado avec Nelson Borges, directeur de la sensibilisation et de l’intervention auprès des jeunes au YMCA du Grand Toronto. (Avec l’aimable autorisation de Juan Delgado)

24 HEURES CHEZ DENNY

Après avoir réglé le plan avec le restaurant, Delgado a lancé ses 24 heures à la chaîne de petit-déjeuner samedi soir, vers 20 heures.

“Je pensais que je commencerais à manger avec quelque chose de léger, et que je suivrais mon rythme, vous savez, pour ne pas devenir trop fou. Eh bien, la première chose que j’ai mangée, ce sont des bâtonnets de mozzarella – et je suis intolérant au lactose », a-t-il déclaré.

Au cours de son séjour de 24 heures, Delgado a déclaré qu’il avait continué à dîner sur des filets de poulet – “que j’appelle avec amour des tendons de poulet” –, un smoothie au milieu de la nuit, un sandwich à la dinde, du pain perdu, de la soupe, des pommes de terre rissolées, plus de poulet “tendies” et un dîner de steak pour conclure l’événement.

Delgado a déclaré que ses amis étaient venus le soutenir tout au long de la nuit, y compris la star de Run The Burbs, Andrew Phung, qui est passé avec son fils.

En dehors des visites, Delgado a déclaré qu’il ne s’était assoupi que pendant environ 45 minutes. Il se souvient avoir rencontré la foule après la fête tard samedi soir et la foule du brunch du dimanche matin, et dit qu’il a également pu se connecter avec le personnel du restaurant, qui lui a donné toute sa nourriture et ses boissons gratuitement à la fin de son séjour.

Au cours des premières 24 heures, Delgado a levé 1 000 $.

Maintenant, la collecte de fonds se situe à 5 736 $ et Delgado espère pouvoir franchir la barre des 6 000 $ avant la fin de la semaine, lorsqu’il prévoit de supprimer la page.

“L’aspect de la collecte de fonds était magnifique, et le montant que j’ai collecté était incroyable, je suis toujours sidéré que la communauté ait pu soutenir de cette manière, mais le personnel là-bas a également rendu les choses bien meilleures”, a-t-il déclaré.

Nelson Borges, directeur de la sensibilisation et de l’intervention auprès des jeunes au Wagner Green YMCA, a déclaré à CTV News Toronto dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il était “incroyable” de voir le soutien que Delgado avait reçu avec la collecte de fonds et qu’ils se concentraient sur la création de plus d’options de logement. pour les jeunes.

“Lorsque les jeunes seront prêts à quitter le refuge, ces fonds nous permettront de sécuriser de nombreuses fournitures dont ils ont besoin pour passer à une vie indépendante et emménager dans leur nouveau logement”, a déclaré Borges.

“De plus, les dons nous permettent de fournir davantage de programmes sur place axés sur l’amélioration de leurs compétences, le renforcement de leur confiance, leur préparation à vivre de manière autonome et l’établissement de liens dans la communauté”, a-t-il ajouté.

“Ce qui a commencé comme un pari perdu s’est transformé en quelque chose de significatif pour les jeunes qui trouvent du soutien au Wagner Green YMCA.”