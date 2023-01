Un homme parvient à échapper à une horrible attaque de lionnes

Les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des humains interagissant avec des animaux. Alors que les interactions les plus agréables entre eux se font avec des animaux de compagnie, beaucoup de gens aiment apprivoiser de grandes bêtes carnivores comme les tigres et les lions. Une vidéo montrant un troupeau de lionnes attaquant un homme dans leur cage est devenue virale sur Instagram.

Les gens essaient différentes sortes de choses dangereuses pour devenir virales sur les réseaux sociaux. Certains essaient même d’apprivoiser les animaux sauvages. Certains cas ont montré que des bêtes voraces comme les lions et les tigres peuvent être apprivoisées, mais les roturiers ne sont pas autorisés à le faire car cela peut se retourner contre eux et ils pourraient finir par mourir. Une vidéo montrant quelque chose de similaire est devenue virale sur Instagram et dans la vidéo, on peut voir un troupeau de lionnes attaquer un homme tandis que d’autres tentent de le sauver.

Postée par un utilisateur nommé Malik Humais, la vidéo montre trois lionnes l’attaquant pendant que ses amis tentent de l’éloigner. Bien que l’homme s’en sorte sans blessure, plusieurs vidéos sur son profil montrent à quel point il se rapproche dangereusement de ces animaux sauvages. L’homme peut être vu attaqué par les trois mêmes lions dans plusieurs vidéos alors qu’il est acculé et tente de s’échapper vivant de leurs cages.

La vidéo virale compte plus de 7,77 lakh de vues et plus de 9,3 ka de likes. Les personnes dans la section des commentaires ont été étonnées de le voir attaqué et traqué pour avoir été dans une fosse aux lions sans équipement de sécurité.

Un utilisateur a commenté : « Ce ne sont pas des animaux domestiques. Même si vous les gardez quand ils étaient enfants, ils peuvent vous attaquer et vous maîtriser à tout moment.

Un autre utilisateur a écrit : « Comment se sont-ils retrouvés dans la fosse aux lions ? Cela n’a pas de sens pour moi.

