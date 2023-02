Un homme partage une vidéo de bébés anacondas, les appelle “Little Noodles”

Internet est un endroit étrange où vous tombez souvent sur des vidéos bizarres ou terrifiantes d’animaux. Récemment, le gardien de zoo Jay Brewer a posté une vidéo de lui jouant avec des bébés anacondas. Les minuscules serpents sont conservés dans une boîte transparente et pendant qu’il partage des détails sur l’espèce avec les téléspectateurs, on peut les voir faire de leur mieux pour l’attaquer, un réflexe de leur instinct protecteur. Cependant, Jay continue de parler sur la vidéo, complètement imperturbable par les réactions des serpents. Jay Brewer partage souvent des clips de lui portant un reptile, comme un alligator, ou manipulant un serpent adulte. Sa récente interaction avec des bébés anacondas a ravi Internet. Dans la légende de son clip, Jay a écrit sur les bébés anacondas jaunes qui peuvent atteindre 12 pieds. Sa légende informative disait : « Wow, nous parlons de petits bébés anacondas sauvages. Vous devez réaliser que c’est une jungle là-bas quand vous êtes un bébé serpent nouveau-né et que tous les animaux vous regardent comme des spaghettis. Ils doivent donc naître avec un instinct de protection, mais heureusement, ils se détendent lorsqu’ils réalisent qu’ils ne font plus partie de la chaîne alimentaire.

Jay Brewer a ajouté: «Ils sont beaux et dans peu de temps, ils s’installeront et se détendront, mais jusque-là, ils sont une poignée. Ils sont originaires d’Amérique du Sud et ce sont des anacondas jaunes et ne deviennent pas géants, comme le tristement célèbre anaconda vert qui peut atteindre plus de 25 pieds. Ces jaunes mesurent environ 10 à 12 pieds et peuvent avoir jusqu’à 60 bébés, de petites nouilles assez fougueuses.

La vidéo a été partagée pendant le week-end. Depuis sa publication, il a déjà recueilli plus d’un million de vues. Dans la section des commentaires, alors que quelques utilisateurs ont plaisanté sur les serpents, d’autres ont exprimé leur peur. Un utilisateur a écrit: “Ce sont des nouilles épicées”, tandis qu’un autre a commenté: “Je serais aussi en colère si j’étais né avec hella (beaucoup de) frères et sœurs.”

Pour cet utilisateur, la vue était terrifiante, “penser qu’ils vont tous devenir extrêmement énormes est terrifiant”. Quelques utilisateurs ont interrogé Jay sur ce qu’il faisait avec ces bébés serpents, “Qu’est-ce que tu en fais?” À cela, il a répondu: «Je garde certains d’entre eux et je vends les autres.»

Regardez la vidéo ici:

La chronologie Instagram de Jay Brewer est remplie de vidéos de serpents, d’alligators et d’autres animaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici