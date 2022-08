Un homme partage une image de la paperasse pour le visa Schengen, Tweeple stupéfait

Pour votre voyage international, obtenir un visa peut toujours être un casse-tête. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Twitter @saptarshipr a partagé une image qui a laissé les internautes perplexes. L’image montre une pile de documents nécessaires avant d’obtenir un visa Schengen. Dans la légende, il écrit : « Demander un visa touristique dans l’un des pays les plus développés du monde. C’est la quantité de papier que je suis censée emporter pour prouver que j’ai l’argent pour rester là-bas et revenir. L’image montre un paquet massif de paperasse, qui semble interminable.

Alors que quelques-uns ont fait des commentaires sarcastiques, il y a des gens qui ont considéré qu’il s’agissait “d’un relevé bancaire avec beaucoup de transactions UPI sur Swiggy”. Regardez par vous-même :

Demander un visa touristique dans l’un des pays les plus développés du monde. C’est la quantité de papier que je suis censé porter pour prouver que j’ai l’argent pour rester là-bas et revenir 🙃 pic.twitter.com/QInMzzJzsV

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 4 000 j’aime. Tweeple peut également être vu en train de retweeter l’image avec sa propre légende. “Une belle représentation visuelle de ce à quoi ressemble le processus de demande de visa pour certains candidats”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « L’Inde est bien en avance en ce qui concerne l’adoption du numérique pour plusieurs choses, y compris les documents. Choqué quand mon ami m’a dit qu’au Canada, ils renvoyaient un produit à l’entreprise s’ils devaient retourner un produit acheté sur un site de commerce électronique, personne ne vient le chercher comme en Inde.

Certains utilisateurs ont également exprimé leur déception face au gouvernement. Critiquant le ministère des Affaires étrangères, un utilisateur de Twitter a écrit : « La bureaucratie de notre ministère des Affaires étrangères doit se développer et tenir tête à ces pays pour mettre fin à ces absurdités. Rendre tout aussi difficile l’obtention d’un visa indien. Voici quelques réactions :

Je me souviens avoir demandé un visa d’affaires américain et les documents que je devais emporter étaient l’ITR des trois dernières années, la lettre d’offre actuelle, la lettre de recommandation, les anciens documents d’emploi, les relevés bancaires, le passeport, l’adhar, les billets d’avion, le PAN, etc.

Pourtant, ils ont refusé, selon eux, je ne reviendrais peut-être pas 😂

— Rahul Thakur (@RahulThakurHack) 7 août 2022