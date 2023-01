Un homme partage le passeport indien britannique de son grand-père délivré en 1931, Twitter l’appelle “trésor”

Les papiers vintage, les objets anciens et les concepts classiques ne manquent jamais de nous intriguer car ils en disent long sur l’histoire d’un lieu particulier. Peu importe leur âge, nous avons toujours la curiosité de recueillir des détails sur quelque chose qui n’existe plus. Récemment, plusieurs anciens documents ont été partagés sur les réseaux sociaux, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, car ils aimaient sauter sur la tendance et reconnaître les pièces d’époque sur Internet. Ajoutant à la liste, un homme a partagé le «passeport de l’Inde britannique» de son grand-père qui a été délivré à Lahore en 1931. Il a révélé des détails fascinants sur l’époque où l’Inde était gouvernée par l’Empire britannique.

L’utilisateur de Twitter, Anshuman Singh, a partagé plusieurs photos du document qui disait “British Indian Passport” avec “Indian Empire” inscrit en bas. Délivré à Lahore en 1931 et jusqu’en 1936, le passeport appartenait au Panjab Rai (comme spécifié par l’utilisateur) qui était valable dans la colonie du Kenya et en Inde même (parce que les Indiens étaient “sujets” dans leur propre pays, après tout). L’antiquité était en bon état et portait même une photographie du titulaire du passeport.Le « porteur » a également apposé sa signature en ourdou, l’une des principales langues de Lahore.

“Le “passeport indien britannique” de mon grand-père, délivré à Lahore en 1931. Il devait avoir 31 ans à l’époque”, lit-on dans la légende à côté des photos de la “pièce de musée”. La publication a accumulé plus de 88 000 vues et plusieurs likes sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont été ravis de tomber sur une pièce historique qui appartenait à l’époque pré-indépendance de l’Inde. “Wow, excellente histoire familiale”, s’est exclamé un utilisateur et un autre a commenté, “Wow, merci pour le partage. C’est une pièce de musée à coup sûr.

Wow, excellente histoire de famille— Punjabi Rooh (@PunjabiRooh) 7 janvier 2023

Waouh, merci pour le partage. C’est une pièce de musée à coup sûr. – Danny Takhar (@DanTakhar) 7 janvier 2023

Un utilisateur intéressé a également demandé comment M. Singh a atterri sur un document aussi précieux auquel il a répondu : “Mon oncle l’avait, il me l’a donné quelques années avant son décès.”

Mon oncle l’avait, il me l’a donné quelques années avant son décès.— Anshuman Singh (@anshumansingh75) 7 janvier 2023

la meilleure partie est qu’il savait que le signe urdu est en urdu qu’il a fait. J’ai vu de nombreux migrants qui rejoignent l’Inde en 1947, principalement des punjabi qui parlent urdu et écrivent très bien, mais maintenant ils ont totalement disparu – سلمان. Salman (@Msalman223Moh) 7 janvier 2023

