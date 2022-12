Un homme partage des photos d’une plante d’aloe vera morte, les baigneurs pensaient qu’il s’agissait d’extraterrestres

Les médias sociaux sont un endroit où vous pouvez tout voir de partout dans le monde. Récemment, une image est devenue virale qui prétend être des extraterrestres. L’image représente des animaux étranges marchant sur la plage qui ressemblent à des araignées géantes.

Selon le rapport du New York Post, un fermier de 62 ans nommé Jan Vorster a récemment pris des photos sur la plage de sa ville natale, Still Bay, Western Cape, Afrique du Sud. Il n’aurait jamais pensé que ses photos deviendraient si populaires qu’elles deviendraient virales. Il a partagé des photos de plantes mortes d’aloe vera bordant la plage. Mais l’image virale a semé la panique parmi les baigneurs alors qu’ils confondaient les plantes mortes avec des extraterrestres émergeant de la mer. Les images ont été capturées au coucher du soleil, ce qui a créé un effet effrayant.

Voyons ce qu’il en est. Jan a vu de nombreuses plantes d’aloe vera mortes qui ressemblaient à des araignées géantes sur la plage. L’aloe vera est une plante très bénéfique. Mais quand il a vu ces plantes en si mauvais état, il a pensé à sensibiliser les gens au changement climatique et à sauver les arbres et a pris des photos de ces plantes. Il pensait qu’en voyant ces gens, il comprendrait l’importance de sauver des arbres, mais une autre chose s’est produite !

Voir les photos :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Ajgb6S9AozBAJKeu17iL9ahqbPZ5ueX8s7ooENFp42DKxi6Vczt28PBVbQwj9r8sl&id=1122273362&sfnsn=wiwspwa&mibextid=XOTf97

La photo est devenue virale dès qu’elle a été publiée sur Facebook, et peu de temps après, les gens ont également commencé à la partager sur d’autres groupes et chaînes. Pendant ce temps, l’utilisateur de Facebook Myrtle Philbeck a repartagé les photos et a écrit “Araignées de mer marchant vers la mer – Quiet Bay, Afrique du Sud photo de Jan Vorster.

En voyant le message, les gens ont immédiatement commencé à répandre tant de rumeurs que certains l’ont qualifié d’extraterrestre, tandis que d’autres ont affirmé qu’il s’agissait d’un fantôme. Alors que certains les appelaient des monstres marins, d’autres pensaient qu’il s’agissait d’araignées géantes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici