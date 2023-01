Un homme partage comment l”application de rencontre l”a aidé à obtenir un entretien d”embauche dans une startup

À l’ère de la technologie, presque tout est à portée de main. Qu’il s’agisse de personnes utilisant des plateformes en ligne pour rechercher un emploi ou de personnes qui glissent vers la droite sur une application de rencontres pour rechercher un partenaire, il n’y a pratiquement rien qui ne soit accessible sur Internet. Mais n’est-il pas trop tôt pour que ces plateformes échangent leurs rôles ? Peut être pas! Un homme a récemment partagé comment il a décroché un entretien d’embauche sur une application de rencontres et Twitter n’arrête pas de lui tirer la jambe.

Un homme nommé Adnaan a partagé une capture d’écran sur le site de micro-blogging d’une conversation qu’il a eue avec quelqu’un sur la célèbre application de rencontres, Bumble. Leur conversation a commencé avec une autre personne (probablement une femme) l’informant qu’elle est dans les ressources humaines et travaille actuellement dans le département d’acquisition de talents d’une startup. Sans laisser passer cette opportunité, Adnaan a rapidement répondu qu’il faisait une maîtrise en génie électrique et informatique et lui a demandé si elle pouvait l’aider à trouver un emploi dans la startup avec laquelle elle travaillait.

À la grande surprise de tous, la femme ne s’est pas ennuyée, mais s’est plutôt renseignée sur son travail intéressant et s’il obtiendrait son diplôme cette année. Adnaan a posté l’extrait de leur conversation sur Twitter et a écrit : « tu utilises LinkedIn pour des jobs j’utilise Bumble on n’est pas le même frère »

Sans aucun doute, les internautes se sont bien amusés lorsque l’un d’eux a commenté: “Mon frère s’est fait hrzoner” tandis qu’un autre a plaisanté: “Il y a longtemps, il y avait un mème qui disait, n’importe quelle application est amadou si vous êtes assez indien. Je suppose qu’à l’ère des licenciements, nos priorités ont changé. Certains ont même souligné à quel point cela rendait justice de manière comique aux personnes qui demandaient sur LinkedIn, qui est qualifiée de «plate-forme de médias sociaux axée sur les affaires et l’emploi».

Il y a longtemps, il y avait un mème qui disait, n’importe quelle application est amadou si vous êtes assez indien. Je suppose qu’à l’ère des licenciements, nos priorités ont changé😂😭— Sparsh Sinha (@sparshtwts) 22 janvier 2023

Aur yaha mujhe log Linkedin me bhi ask out kar rahe 😂😂— Palak Agrawal (@palak_agrawalll) 22 janvier 2023

IMO, vous faites juste le travail de Dieu en équilibrant les personnes qui flirtent sur LinkedIn en recrutant sur bumble— Aryan Mulchandani (@Ary_Mulchandani) 22 janvier 2023

« IMO, vous ne faites que le travail de Dieu en équilibrant les personnes qui flirtent sur LinkedIn en recrutant sur bumble », a écrit un utilisateur. Pendant ce temps, Adnaan a révélé qu’il avait finalisé la date de l’entretien d’embauche dans cette startup et a déclaré: “Je suis en train d’interviewer ici juste pour finaliser les dates haha.”

