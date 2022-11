Un homme parle de la réalité d’être un «garçon», Internet l’appelle «la vérité non dite»

Les luttes d’être une femme sont toujours connues de la société. Cependant, ce qui nous manque, c’est la lutte que les hommes doivent traverser. Élaborant sur la même chose, l’utilisateur de Twitter Awanish Sharan a partagé une vidéo. Dans le petit clip, on peut voir un homme rappeler aux gens le nombre de responsabilités que l’homme de la maison doit assumer. “Tum ladka ho”, lit la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut entendre l’homme dire que si vous êtes un homme, personne ne parlera de vos sentiments ou de vos émotions. Ce sur quoi ils vont se concentrer, c’est votre revenu. Il explique en outre que c’est la seule chose qui compte. Voici la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 575 000 vues. “Citation ajoutée à la vie”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Chers hommes ! vous n’avez pas de droits de l’homme en Inde Vous, juste une banque de vote, une machine fiscale pour le gouvernement. Simplement un fournisseur pour la famille et la société.

Une personne a commenté : « Karte hai Farmaeeshe puri ye sabki, Apni Jaruraton ka jikra Tak nahi Karte. Ji han Ye Ladke salut hai Janab jo Utha rakhte hai Jimmedariyan Kandho par magar uff tak nahin karaté.

Parlant des femmes, une personne a écrit : « Même les filles ont d’énormes responsabilités, le fait est que nous ne devrions pas pleurer sur la responsabilité. Il n’y a pas de but dans la vie sans responsabilité. Si l’homme n’avait pas besoin de nourriture pour survivre, je doute que l’évolution se produise jamais.

Voici quelques réactions :

Baat à sahi hai. https://t.co/rZP4drbVso — Neeleisch G (@GKNilesh) 7 novembre 2022

Vidéo obligatoire pour les garçons qui deviennent adultes dans les familles normales, pas pour les chattes riches https://t.co/PL8IKEBbKn — Abhishekgoyal© (@gstabhishekk) 7 novembre 2022

100 % correct https://t.co/yL5e6T0GnH — Er Satish Verma (@ersatish_verma) 7 novembre 2022

ACCEPTE , TU ES UN GARÇON . https://t.co/dZFhl3vi9T — VARUN (@VARUN98127) 7 novembre 2022

Même les filles ont d’énormes responsabilités, le fait est que nous ne devrions pas pleurer sur la responsabilité. Il n’y a pas de but dans la vie sans responsabilité. Si l’homme n’avait pas besoin de nourriture pour survivre, je doute que l’évolution se produise un jour – Yash Tiwari (@Msdianyash) 6 novembre 2022

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

