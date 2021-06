Un homme parcourt 300 km à vélo pour obtenir des médicaments vitaux pour son fils au Karnataka au milieu du verrouillage

Avec le verrouillage de Covid-19 en place dans plusieurs États, les patients souffrant de problèmes de santé graves ont du mal à obtenir leurs médicaments et leur traitement à temps. Il y a eu de nombreux témoignages sur la façon dont les gens se sont surpassés pour s’assurer que leurs proches restent en bonne santé et reçoivent le meilleur traitement possible. Lors d’un de ces incidents, un ouvrier du bâtiment du Karnataka a dû entreprendre un voyage désespéré au milieu du verrouillage pour obtenir des médicaments vitaux pour son fils. Selon un rapport par Deccan Herald, le père du patient a dû faire du vélo 300 km de son village natal Ganiganakoppal près de Bannur à T Narasipur taluk à Bengaluru pour obtenir des médicaments pour son fils ayant des besoins spéciaux.

Le fils de l’ouvrier du bâtiment recevait son traitement à l’Institut national de santé mentale et de neurosciences de Bengaluru (NIMHANS) depuis dix ans, selon le rapport. Cependant, compte tenu de la deuxième vague de pandémie de Covid dans le pays et du verrouillage qui a suivi dans l’État, il n’a pas pu emmener son fils pour le contrôle médical régulier. Deccan Herald rapporte que le père et le fils se rendaient à l’hôpital une fois tous les deux mois pour se procurer des médicaments.

Considérant le besoin urgent de médicaments, l’ouvrier du bâtiment a décidé de parcourir 300 kilomètres tout seul. Il s’est rendu à Bangalore à vélo et a quitté le village le 23 mai et est revenu le 26 mai, avec les médicaments pour son fils. S’adressant à Deccan Herald, le père a déclaré que les médecins avaient déclaré que les risques d’une crise d’épilepsie étaient élevés si les médicaments étaient arrêtés avant que le garçon n’atteigne 18 ans. Par conséquent, pour sauver son fils, il a dû faire le voyage à vélo. Il a également mentionné que les médecins de NIMHANS lui avaient donné 1 000 roupies après avoir appris la situation pénible dans laquelle il se trouvait.

L’État du sud est actuellement soumis à un verrouillage qui restera en place jusqu’au 7 juin. Le gouvernement de l’État a déclaré qu’il envisagerait de prolonger davantage le verrouillage le 5 juin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici