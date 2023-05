Un homme paralysé marche avec l’aide d’implants cérébraux et rachidiens

Les chercheurs ont développé ce qu’ils appellent un « pont numérique sans fil » entre le cerveau et la moelle épinière qui a aidé un homme paralysé à marcher, à se tenir debout et même à monter des escaliers.

Une étude publiée mercredi dans la revue Nature indique qu’une équipe de neuroscientifiques et de neurochirurgiens a rétabli la communication entre le cerveau et la moelle épinière d’un homme de 40 ans victime d’un accident de vélo qui l’a laissé paralysé.

Les chercheurs ont utilisé la technologie d’interface cerveau-ordinateur pour transformer « la pensée en action », a déclaré Grégoire Courtine, professeur de neurosciences en Suisse et auteur de l’étude, dans un communiqué de presse.

Ce pont numérique a permis à l’homme, nommé Gert-Jan Oskam, de reprendre le contrôle du mouvement de ses jambes paralysées.

« En cinq à 10 minutes, je pouvais contrôler mes hanches, comme si elles étaient réelles », a déclaré Oskam à l’Associated Press.

« Comme, l’implant cérébral a repris ce que je faisais avec mes hanches, donc il y avait comme le meilleur résultat, je pense, pour tout le monde. »

Parmi les choses qu’il est maintenant capable de faire, dit-il, c’est de se tenir dans un bar et de partager une bière avec des amis.

« Ce simple plaisir représente un changement significatif dans ma vie », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse sur l’étude.

Les chercheurs affirment que la création de ce pont numérique a nécessité deux implants électroniques – un au-dessus du cerveau et un autre sur la moelle épinière – dans les zones responsables du contrôle des mouvements des jambes.

Utilisant des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle adaptative, la technologie convertit les enregistrements cérébraux en stimulations électriques de la moelle épinière pour activer les muscles des jambes.

« Ainsi, lorsque tout est installé, le patient doit d’abord apprendre à travailler avec ses signaux cérébraux et nous devons également apprendre à corréler ce signal cérébral à la stimulation de la moelle épinière, mais c’est assez court », a déclaré le neurochirurgien et l’étude co- dit l’auteure Jocelyne Bloch.

« En quelques séances, tout s’enchaîne et le patient commence à s’entraîner. »

Les chercheurs disent que le patient a montré des « améliorations remarquables » dans les perceptions sensorielles et les habiletés motrices même lorsque le pont numérique s’est éteint, suggérant que de nouvelles connexions nerveuses se sont développées.

L’équipe affirme que les chercheurs pourraient utiliser cette technologie pour restaurer la fonction du bras et de la main chez les personnes ou dans les cas où une personne souffre de paralysie à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

La Commission européenne soutient une société néerlandaise appelée ONWARD Medical et d’autres partenaires impliqués dans l’étude sur une version commerciale de la technologie, selon les chercheurs.