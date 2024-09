Un homme paralysé incapable de marcher après que le fabricant de son exosquelette motorisé lui a dit qu’il était désormais obsolète

Image de Michael Hétéro

Un ancien jockey qui est resté paralysé de la taille aux pieds après un accident d’équitation a pu à nouveau marcher grâce à une technologie robotique de pointe : un exosquelette ReWalk Personal d’une valeur de 100 000 $.

Cependant, lorsqu’une de ses petites pièces tombait en panne, l’ensemble de l’appareil cessait de fonctionner. Désespéré de retrouver sa mobilité, il a contacté le fabricant Lifeward pour des réparations. Mais cela l’a détourné, prétendant que son exosquelette était trop vieux, 404 médias rapports.

« Après 371 091 pas, mon exosquelette est retiré après 10 ans de thérapie physique incroyable », Michael Straight posté sur Facebook plus tôt ce mois-ci. « Les raisons pour lesquelles cela s’est arrêté constituent une excuse pathétique pour qu’une mauvaise entreprise essaie de gagner plus d’argent. »

Selon Straight, le problème était dû à un morceau de câblage qui s’était détaché de la batterie qui alimentait une montre-bracelet utilisée pour contrôler l’exosquelette. Cela coûterait très peu d’argent à Lifeward, mais il a refusé de réparer tout ce qui datait de plus de cinq ans, a déclaré Straight.

« J’ai beaucoup de mal à croire, après avoir payé près de 100 000 dollars pour la machine et suivi une formation, qu’une pile de 20 dollars pour la montre soit la raison pour laquelle je ne peux plus marcher ? » il a écrit sur Facebook.

Comme le montre cette affaire exaspérante, les dispositifs médicaux avancés peuvent changer la vie des personnes vivant avec de graves handicaps, mais le revers de la médaille est qu’ils rendent également leurs propriétaires dépendants des caprices des fabricants de ces appareils, qui agissent souvent dans un intérêt personnel impitoyable.

Dans certains cas, ces entreprises peuvent fermer complètement leurs portes, laissant un patient coincé avec une technologie propriétaire qui nécessite un logiciel ou un matériel spécialisé pour sa maintenance. Un homme, par exemple, a été contraint de consacrer énormément de temps et d’efforts apprendre seul à réparer un appareil qui a géré ses céphalées débilitantes, après que l’entreprise qui l’a fabriqué a fait faillite. D’autres ont perdu la vue lorsque le fabricant d’un œil bionique a cessé de prendre en charge ces appareils.

Mais le fait que certains de ces fabricants puissent aller et venir n’est pas la question. Comme 404 Selon le note, le problème réside dans les pratiques néfastes que beaucoup d’entre eux utilisent pour rendre leurs appareils difficiles à réparer sans leur aide.

En l’absence de réglementations strictes appelées lois sur le droit de réparerles fabricants ne sont pas obligés de partager les pièces, les outils et les guides spécialisés qui rendent les réparations par des tiers possibles. Dans le monde de la technologie, Apple est particulièrement connu pour son hostilité à l’égard de l’utilisation de pièces de rechange pour réparer ses appareils. Certains fabricants iront jusqu’à s’appuyer sur des personnes qui partagent des guides de réparation créés de manière indépendante pour leurs produits.

« C’est le cauchemar dystopique dans lequel nous sommes en quelque sorte entrés, où le point de vue du fabricant sur les produits est que leur responsabilité prend fin lorsqu’il les remet à un client », Nathan Proctor, responsable du projet de droit de réparation aux États-Unis. Groupe de recherche d’intérêt public, a déclaré 404. « Ce n’est pas suffisant pour un appareil comme celui-ci, mais c’est aussi la même chose que nous constatons de haut en bas avec chaque produit. »

« Les gens doivent être capables d’arranger les choses, il faut qu’il y ait un plan en place », a-t-il ajouté. « Un produit à 100 000 $ que vous ne pouvez utiliser que tant que la batterie dure, c’est rageant. »

Heureusement, Lifeward a finalement capitulé et Straight a pu faire réparer son exosquelette – mais ce n’était qu’après une campagne intense au cours de laquelle il est passé à la télévision locale et a obtenu souligné dans une publication de l’industrie du chevalet a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Sans cela, il aurait peut-être encore du mal à trouver un moyen de retrouver sa mobilité.

