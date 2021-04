Un nouveau hack brillant est en passe de devenir un favori de la fête et que les amateurs de bière adoreront particulièrement. Dans une vidéo virale, un homme a tout impressionné après avoir ouvert une bouteille de bière avec un lacet. La vidéo vitale partagée sur Twitter montre le pied d’un homme sur le banc à côté des bouteilles de bière. Il procède ensuite à attacher le lacet autour de la bouteille avant de lui donner une forte traction. La pression tire miraculeusement le couvercle et la bière en ressort.

La vidéo était intitulée «Là où il y a une volonté, il y a un moyen». Et les amateurs de bière seront d’accord.

Le piratage viral a reçu plus de 41000 vues depuis son partage et a recueilli plus de 700 likes. Bien que la personne dans la vidéo reste anonyme, la vidéo a déjà été retweetée plusieurs fois.

De nombreux utilisateurs de Twitter ont semblé être impressionnés par cette astuce et ont reçu des éloges dans les commentaires.

Woah, comment n’ai-je pas connu celui-là avant! – ‘Ceci encore’ (@chuck_stones) 15 avril 2021

Un de plus dans le catalogue. – Paul Orozco (@TKSoundGuy) 15 avril 2021

La bière est l’une des boissons alcoolisées les plus anciennes et les plus consommées au monde, et la troisième boisson la plus populaire après l’eau et le thé. La prochaine fois que vous ou vos amis devez ouvrir une bouteille de bière et que vous n’avez pas d’ouvre-porte, essayez ce hack.

