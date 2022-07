Un homme ouvre le feu sur un campus philippin, tuant 3 personnes

Le suspect était armé de deux pistolets et a été capturé dans une voiture qu’il a réquisitionnée en tentant de s’échapper de l’université Ateneo de Manila dans la banlieue de Quezon City, a indiqué la police. Il a été bloqué par des témoins et des autorités devant les portes de l’université.

MANILLE, Philippines – Un homme armé a ouvert le feu dimanche sur un campus universitaire dans la région de la capitale philippine, tuant un ancien maire de la ville et deux autres lors d’une attaque effrontée avant une cérémonie de remise des diplômes, a annoncé la police.

L’université tentaculaire a été mise sous séquestre et le rite de remise des diplômes à la faculté de droit du campus a été annulé, a annoncé la police.

Le président nouvellement élu, Ferdinand Marcos Jr., a promis que l’attaque ferait l’objet d’une enquête rapide et que les auteurs des meurtres seraient traduits en justice. Il doit s’adresser lundi à une session conjointe du Congrès à la Chambre des représentants, également dans la ville de Quezon, où la police et d’autres forces de l’ordre avaient imposé une interdiction des armes à feu et renforcé la sécurité avant la fusillade.