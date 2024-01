Un homme ouvre la sortie de secours de l’avion et marche sur l’aile après un retard de 4 heures sur le tarmac

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Aéromexique. Ginnette Riquelme / Reuters

Un passager d’Aeromexico a ouvert la sortie de secours d’un avion et a marché sur l’aile jeudi.

Au moins 77 passagers de l’avion ont défendu les actes de l’homme dans une déclaration manuscrite signée.

Les passagers ont déclaré que le vol avait été retardé de quatre heures, mettant leur santé en danger.

Un passager d’Aeromexico a ouvert la sortie de secours d’un avion et a marché sur l’aile, mais ses compagnons de voyage défendent – ​​et ne critiquent pas – ses actions.

L’incident s’est produit alors que L’avion était stationné et attendait son décollage de l’aéroport international de Mexico à Mexico jeudi, The Associated Press signalé.

“Un passager d’un vol à destination du Guatemala a ouvert une porte de secours dans un avion alors que celui-ci était à l’arrêt dans un endroit éloigné, s’est tenu sur une aile, puis est rentré dans la cabine, sans affecter l’avion ni personne d’autre”, a indiqué l’aéroport. une déclaration à l’AP.

Les passagers ont déclaré que leur vol Aeromexico avait été retardé jeudi. Justin Sullivan/Getty Images

“Conformément aux règles de sécurité internationale, cette personne s’est livrée aux autorités”, ajoute le communiqué.

Des dizaines de passagers se sont précipités pour prendre sa défense. Au moins 77 passagers ont signé une déclaration manuscrite sur du papier de cahier. Des photos montrant apparemment les signatures manuscrites ont été partagées en ligne.

Les passagers ont déclaré que la compagnie aérienne les avait fait attendre quatre heures sans ventilation ni eau alors que le vol était retardé. Ils ont ajouté que l’homme qui a ouvert la sortie de secours a agi “pour protéger tout le monde, avec le soutien de tous”.

“Le retard et le manque d’air ont créé des conditions mettant en danger la santé des passagers. Il nous a sauvé la vie”, indique le communiqué, selon AP.

Données de Flightradar24un service mondial de suivi des vols, a montré que le vol AM762 devait décoller à 8h45 mais n’a quitté l’aéroport qu’à 14h18.

Capture d’écran du vol AM672 sur Flightradar24. Radar de vol24

Les autorités ont retardé le vol après le déclenchement d’une alerte de maintenance, selon un rapport d’incident obtenu par l’AP, exigeant que le commandant de bord de l’avion retourne à la porte d’embarquement.

“Les passagers étaient mécontents et l’un d’eux a ouvert la porte de secours et est sorti sur l’aile”, indique le rapport. “Cet événement a nécessité un changement d’avion.”

Les représentants d’Aeromexico n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Business Insider.

Ce n’est pas la première fois qu’un passager s’aventure sur l’aile d’un avion ou ouvre une sortie de secours au cours des derniers mois. En juillet, un passager a tenté d’ouvrir une issue de secours d’AirFrance en vol pour s’assurer de son bon fonctionnement. Il a été arrêté.

Et en novembre 2023, un passager de Southwest Airlines a sauté d’une sortie de secours et a tenté de voler un camion en Louisiane, provoquant la panique parmi ses compagnons de voyage.