Un homme ougandais, qui a engendré 102 enfants avec 12 femmes, en dit enfin assez ; Savoir pourquoi

Le père de 102 enfants dit qu’il en a fini d’avoir des enfants à cause de la hausse du coût de la vie. Musa Hasahya de Lusaka en Ouganda où la polygamie est autorisée a maintenant ordonné à ses épouses en âge de procréer de prendre des pilules contraceptives, a rapporté The Sun. L’homme de 67 ans a déclaré qu’il ne pouvait plus supporter d’avoir d’autres enfants en raison des ressources limitées. Musa est un agriculteur, qui a affirmé que son salaire ne s’étirait plus.

La famille vit ensemble dans un complexe avec une maison de 12 chambres à Lusaka, en Ouganda, car il lui est facile de surveiller ses femmes et de les empêcher de s’enfuir avec d’autres hommes du village. Musa a partagé qu’il peut distinguer ses 102 enfants mais qu’il a du mal à identifier chacun de ses 568 petits-enfants.

Il a épousé sa femme Hanifa pour la première fois en 1921 alors qu’il n’avait que 16 ans. Après leur mariage, il a abandonné l’école et pendant deux ans, ils ont accueilli leur fille. À cette époque, Musa était un membre très respecté de la communauté en tant qu’homme d’affaires et président de village.

Il a dit que parce qu’il était capable de gagner quelque chose, il a décidé d’agrandir sa famille en épousant plus de femmes. “J’ai veillé à ce que des houes soient fournies à chacun d’eux pour cultiver la terre et produire suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de la famille car les sols sont fertiles”, a-t-il ajouté.

Après des années à avoir des enfants et à se marier, il demande maintenant l’aide du gouvernement car il lutte pour financer l’éducation de tous ses enfants. Il a mentionné que son revenu est devenu de plus en plus bas au fil des ans en raison de la hausse du coût de la vie et que ma famille est devenue de plus en plus grande.

Sa plus jeune épouse, Zulaika, qui est mère de 11 enfants, a partagé qu’elle avait vu une mauvaise situation financière et qu’elle prenait maintenant des pilules contraceptives. Le plus jeune de Musa a six ans et le plus âgé a 51 ans, environ 20 ans de plus que Zulaika. Il ne peut plus travailler en raison de problèmes de santé et deux de ses épouses l’ont quitté en raison des pressions financières.

