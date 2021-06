Un homme obtient un scorpion Deathstalker venimeux comme animal de compagnie et partage une vidéo de dévoilement sur TikTok

Internet regorge de personnes gardant des animaux exotiques comme animaux de compagnie – des anacondas aux pandas et des tigres aux renards fennec. Récemment, un utilisateur de TikTok a agité Internet avec son achat sauvage. L’homme a acheté l’un des animaux les plus dangereux, le scorpion Deathstalker comme animal de compagnie. Déballant son nouveau copain, l’homme a partagé une vidéo sur TikTok, a rapporté Ladbible.

« J’ai l’un des animaux de compagnie les plus dangereux qu’une personne puisse posséder, et il n’a que la taille d’une gomme », a-t-il déclaré en mettant son scorpion de la boîte dans un récipient en plastique. En plus de cela, l’utilisateur a déclaré qu’il fallait être extrêmement prudent lorsqu’on s’approchait d’eux car ils ont des piqûres venimeuses.

Comme le scorpion était incapable de gravir la surface en plastique lisse, l’amoureux des animaux a ajouté qu’il garderait son nouvel animal de compagnie dans un micro-habitat car les scorpions ne sont pas doués pour escalader des surfaces lisses telles que le verre et le plastique. Le TikToker a averti ses adeptes du risque d’avoir des scorpions comme animaux de compagnie. Il a expliqué qu’avant d’en posséder un, il fallait avoir l’expérience de garder les animaux sauvages mortels. Toute personne qui est envenimée devient sujette à l’anaphylaxie, une réaction allergique grave qui apparaît rapidement et peut entraîner la mort. Et généralement, il provoque plus d’un des symptômes tels qu’une éruption cutanée qui démange, un gonflement de la gorge ou de la langue, un essoufflement, des vomissements, des étourdissements, une pression artérielle basse.

Il a en outre expliqué que les scorpions Deathstalker ont également besoin de deux fois plus de traitement anti-venin que tout autre scorpion. Leur piqûre donne l’impression d’être touchée par une balle, suivie de nausées extrêmes, de vertiges, de diarrhée, de vomissements, de spasmes musculaires, de pancréatite, de problèmes cardiaques et d’autres problèmes neurologiques.

Cependant, la demande d’animaux sauvages a été stimulée par de telles vidéos sur Internet qui montrent à quel point les animaux sauvages sont adorables et domestiqués. Mais garder des animaux exotiques dangereux comme animaux de compagnie est périlleux car ils ont été développés pour vivre dans leur environnement naturel et non dans des habitations humaines.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici