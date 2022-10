Un homme nu de Floride attaque une femme pour ne pas lui avoir donné une pipe à crack pour fumer de la cocaïne

Un homme du sud de la Floride a été arrêté après avoir été accusé d’avoir agressé une femme qui ne lui avait pas fourni de pipe à crack. L’homme, identifié comme étant Roberto Hercules, a été arrêté vendredi à Hialeah et fait maintenant face à trois chefs d’accusation. Selon un rapport de Local10, l’accusé était «complètement nu» ne portant qu’un chapeau de cow-boy lorsqu’il a attaqué la femme à Northwest 72th Street et South River Drive à Medley. La police de Miami-Dade aurait affirmé que la victime faisait du vélo dans le secteur lorsqu’elle est tombée sur Hercules.

Il a demandé à la femme si elle avait une pipe à crack et les policiers ont affirmé qu’il l’avait attaquée peu de temps après qu’elle avait refusé d’avoir une pipe. La victime a sauté de sa bicyclette pour fuir l’agresseur mais Hercule l’aurait poursuivie et aurait continué à la frapper avec une machette sur le bras gauche et la tête. L’accusé s’est enfui du lieu du crime. La femme a subi de multiples blessures en raison de la violente altercation, notamment une fracture du crâne, un bras cassé, une lacération au bras gauche et des saignements dans une petite partie de son cerveau. Elle se trouvait dans l’unité de soins intensifs au moment du dépôt du rapport dans un «état stable».

C’était vendredi lorsque la police a retrouvé Hercule, qui dormait dans une tente du West 10th Court à Hialeah. Même au moment de son arrestation, l’accusé était complètement nu et les agents ont trouvé deux chapeaux de cow-boy dans sa tente. Selon certaines informations, lorsque les agents sont arrivés à la tente, l’homme présumé a crié qu’il voulait «se faire tirer dessus» avant de se conformer à l’enquête. La femme attaquée a pu identifier Hercule après qu’on lui ait montré une série de photos. Le processus a été fait alors qu’elle était encore dans son lit d’hôpital.

Selon l’affaire enregistrée contre Hercules, il fait maintenant face à trois chefs d’accusation de crime, dont une tentative de meurtre, des coups et blessures aggravés avec une arme et une tentative de vol à main armée.

