Un homme nourrit de la viande de tigre sur un bâton à travers la fenêtre d’un bus choque Internet

Une vidéo devenue virale montre un homme nourrissant un tigre par la fenêtre de son véhicule. Oui c’est vrai. Internet est un lieu de vidéos bizarres et celle-ci a suscité un débat parmi les internautes. Téléchargé sur la poignée Instagram intitulée The Amazing Tigers, le clip montre un chauffeur de bus agitant un morceau de viande sur un bâton devant un tigre. Suite à cela, le chat sauvage s’est approché de la fenêtre et a avalé la nourriture.

La vidéo désormais virale a réussi à rassembler plus de 36 000 likes. Avec les vues, viennent une pléthore d’opinions par les internautes. Regardez la vidéo :

Alors que certains utilisateurs l’ont trouvé extrêmement risqué et dangereux, d’autres se sont amusés. “Le gentil tigre n’a pas commandé un pack combiné de bâtonnets de viande en se tenant la main”, a commenté sarcastiquement un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « J’espère que vous savez que les chats peuvent pénétrer dans de petits espaces en un seul saut. Continuez à faire des bêtises pour des likes.

“Pour être honnête, le tigre n’a peut-être pas faim aujourd’hui. Cela ne doit pas être comme ça pour toujours. S’il vous plaît, ne le répétez plus », a suggéré un autre utilisateur d’Instagram.

Cela survient quelques jours seulement après qu’une vidéo de la réserve de tigres de Panna est devenue virale. Téléchargée sur Twitter par Sanjeev Kumar Chaddha, la légende de la vidéo disait : “Félicitations à nos guerriers verts qui, avec un dévouement absolu, ont fait revivre la population à partir de zéro au cours des deux dernières décennies !!”

Le clip vidéo de 30 secondes montre une tigresse entourée de ses petits alors qu’ils se rassemblent de manière ludique pour essayer de grimper sur elle. Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 20 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, une autre vidéo de la réserve de tigres de Panna montrait un léopard tuant une proie. La vidéo montre un léopard grimpant à un arbre et chassant un singe. Après avoir tué le singe, le léopard tient la carcasse par ses dents et descend rapidement. “Une vue rare d’un singe chassant le léopard dans la réserve de tigres de Panna”, lit la légende. Le clip passionnant s’ouvre sur le chat sauvage qui a réussi à escalader l’arbre et à atteindre près de la canopée pour chasser sa proie. Alors que la caméra se concentre sur le léopard, un singe sans vie est vu pris dans ses mâchoires. Agrippant l’arbre avec ses pattes, le léopard descend lentement tout en ayant toujours la proie dans sa bouche.

