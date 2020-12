Marché du 8 décembre le 40e anniversaire du meurtre de John Lennon.

La légende des Beatles est décédée à l’âge de 40 ans, après avoir été abattue par Mark David Chapman dans la nuit du 8 décembre 1980, alors que lui et sa femme Yoko Ono rentraient dans leur appartement de l’Upper West Side à Manhattan.

Lennon est largement considéré comme l’un des musiciens les plus influents et les plus emblématiques de l’histoire du rock ‘n roll, mais qui était-il en tant qu’homme?

« John aujourd’hui, à bien des égards, est considéré comme un saint. Portant son costume blanc avec peut-être un halo glissant sur son épaule. Et John était tout sauf ça », a déclaré Jude Kessler, auteur de la biographie de The John Lennon Series à Euronews Tonight.

« John était un homme du nord de l’Angleterre. Un homme buvant, jurant, riant, fantasque, punissant qui n’avait aucun problème à rejoindre le rock and roll ».

« C’était un homme normal. Il est également arrivé qu’il soit un compositeur extrêmement doué et l’auteur de deux livres de poésie et de prose primés », ainsi que « un militant pour la paix qui a conduit 5 000 personnes dans les rues de New York. City pour défendre les droits de l’Irlande. «

« Il a tout fait dans l’art, mais c’était juste une personne normale. »

(Regardez l’interview complète dans le lecteur ci-dessus).