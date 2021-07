Un homme non vacciné de Las Vegas est décédé en regrettant de ne pas avoir été vacciné: fiancé

Jessica DuPreez et son fiancé depuis près de trois ans, Micheal Freedy, voulaient se donner un an avant de retrousser leurs manches pour un vaccin COVID-19. Mais le temps n’était pas de leur côté.

DuPreez et Freedy étaient ensemble depuis plus de sept ans et se sont rencontrés en tant que collègues au Potawatomi Hotel & Casino à Milwaukee, Wisconsin. DuPreez a adoré la façon dont Freedy « pouvait toujours éclairer une pièce quand il entrait ».

« Sa présence a toujours été si positive et si grande que nature », a déclaré DuPreez à USA TODAY. « Il était tout simplement génial d’être là. »

DuPreez et Freedy pensaient qu’ils étaient prudents en attendant d’avoir leurs clichés. DuPreez ne s’est jamais considérée comme une anti-vaxxer.

Elle a déclaré que la nouveauté du vaccin COVID-19 et la vitesse à laquelle il avait été produit lui ont donné, ainsi qu’à Freedy, une pause.

« Je crois aux vaccins ; Je crois de tout cœur en celui-ci », a déclaré DuPreez. « Nous voulions juste attendre un an pour voir quelles étaient les réactions de tout le monde. »

Alors que DuPreez et Freedy ont repoussé leur vaccination, le couple a poursuivi ses projets de voyage.

Il y a environ trois semaines, DuPreez et Freedy, ainsi que leurs cinq enfants, ont quitté leur domicile de Las Vegas, Nevada, pour un voyage de deux jours à San Diego, Californie : une petite escapade loin de la chaleur du désert. DuPreez a déclaré que c’était une période incroyable, en particulier pour leurs enfants.

« Aucun de nos enfants n’était jamais allé à l’océan, alors ils adoraient ça et ils ont pu faire des manèges à Belmont Park », a déclaré DuPreez.

Freedy est rentré chez lui avec un coup de soleil « brutal », de couleur rouge violacé avec des cloques d’eau, et un certain nombre de symptômes : manque d’appétit, agitation, fièvre, vertiges et nausées. Il est resté à la maison après le travail les deux jours suivants : il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir et était « chaud au toucher ». Mais DuPreez a déclaré qu’il y avait peu d’inquiétude parce qu’ils ont attribué ces symptômes au coup de soleil de Freedy, car ils pensaient qu’il avait eu un cas d’empoisonnement au soleil.

DuPreez a déclaré que Freedy s’était rendu aux urgences trois jours après leur retour de San Diego alors que ses symptômes persistaient. Elle a dit que peu de choses étaient faites sur l’état de Freedy à l’époque; le docteur qui l’a vu lui a juste dit de boire du Gatorade. Freedy est allé travailler ce soir-là.

Cependant, DuPreez a déclaré que Freedy continuait de se sentir mal et qu’il était malade les deux jours suivants. Freedy s’est rendu dans un autre service d’urgence au début de la semaine suivante, où une conclusion différente a été tirée au sujet de son état – Freedy a été testé positif pour COVID-19.

« Il panique en disant qu’il ne veut pas mourir et qu’il ne veut pas laisser ses bébés sans père », a déclaré DuPreez.

DuPreez a déclaré que le jeune âge de Freedy – il venait d’avoir 39 ans quelques jours avant son diagnostic de COVID-19 – et une santé relativement bonne lui offraient un certain réconfort à l’époque, qu’elle tentait de canaliser en encouragement. « Je promets que nous allons nous en sortir », a-t-elle dit à Freedy.

Freedy est rentré chez lui, conseillé par les médecins de rester hydraté avec Pedialyte, de se reposer et de s’isoler.

Mais son état s’est rapidement aggravé. Il a réveillé DuPreez vers 3 heures du matin le lendemain matin, selon le récit de DuPreez sur la maladie de Freedy sur GoFundMe, lui disant qu’il ne pouvait ni respirer ni se tenir droit.

DuPreez a emmené Freedy aux urgences pour sa troisième visite en 96 heures. Son taux d’oxygène dans le sang était bas et le personnel de l’hôpital était « surpris qu’il soit même capable de marcher et de parler ». Les scans de Freedy ont trouvé une pneumonie dans ses deux poumons, a déclaré DuPreez.

Ce fut un déclin rapide que DuPreez n’a jamais vu venir.

« [I didn’t] réaliser quand je le déposais aux urgences parce qu’il ne pouvait pas respirer que ce serait la dernière fois que je lui tenais la main pendant qu’il était éveillé », a déclaré DuPreez. « Que je n’allais plus pouvoir le serrer dans mes bras, que je ne pourrais plus jamais dormir à côté de lui. »

Bien que DuPreez n’ait pas pu voir Freedy après ce point, à part lui apporter des vêtements et d’autres articles à l’hôpital, elle a dit qu’elle avait toujours de l’espoir, même si l’anxiété commençait à s’installer.

DuPreez a déclaré que Freedy avait été transféré dans un autre hôpital, puis dans une unité de soins intermédiaires pour mieux répondre à ses besoins de soins. Au cours d’une de leurs conversations textuelles, Freedy a exprimé ses regrets.

« J’aurais dû me faire vacciner », a écrit Freedy, selon un rapport de FOX5, une filiale de Fox News à Las Vegas.

Après cinq jours dans l’unité de soins intermédiaires et une semaine après son diagnostic de COVID-19, DuPreez a déclaré que Freedy avait été emmené aux soins intensifs. Elle a dit qu’il avait été complètement intubé et mis sous sédation dans les deux heures suivant son arrivée.

DuPreez a déclaré qu’une infirmière lui avait dit ce soir-là « de contacter le plus proche parent et de ramener tous ses biens à la maison ».

DuPreez s’est levée tôt le jour de la mort de son fiancé. Elle a dit qu’elle prévoyait d’aller travailler ce jour-là et qu’elle devait déposer ses enfants chez sa sœur de l’autre côté de la ville. Mais elle voulait d’abord rendre visite à Freedy à l’hôpital.

« Il regrette » :Un animateur de radio qui doutait des vaccins hospitalisé avec COVID, selon sa famille

« Nous ne sommes pas ici pour blâmer » :WH répond à Ala. Gov. voulant blâmer les non vaccinés

« Je veux m’assurer qu’il sache que je suis ici », a déclaré DuPreez.

Quand elle est arrivée à l’hôpital, elle a pensé qu’il y avait de bonnes nouvelles. Freedy était dans un nouveau lit et certains de ses chiffres s’étaient améliorés.

Mais bientôt son taux d’oxygène dans le sang a chuté. DuPreez a déclaré qu’une infirmière l’avait rassurée en lui disant que c’était normal.

Ensuite, les chiffres de Freedy « ont atteint le fond » et il n’avait plus de pouls détectable.

Un « essaim de médecins et d’infirmières » s’est précipité à l’intérieur. DuPreez a été rapidement déplacé au fond de la pièce, alors que les médecins lui effectuaient des compressions thoraciques.

Après 30 minutes de compressions, DuPreez a déclaré qu’un des médecins est venu la voir et lui a dit qu’ils devaient arrêter – « nous avons fait tout ce que nous pouvions ».

Brant Graves, l’un des meilleurs amis de Freedy, travaille normalement tard et dort pendant la journée. Ce jour-là, il s’est réveillé « avec un million de SMS et d’appels téléphoniques manqués », partageant tous un ton de tristesse: « Oh, c’est si triste » et « Oh, je suis tellement désolé ».

Graves a d’abord dit qu’il ne pouvait pas croire la nouvelle du décès de Freedy.

« C’était juste très difficile de réaliser qu’un de mes meilleurs amis venait de disparaître, et je ne le reverrai plus jamais », a déclaré Graves.

Graves est «complètement versé» pour faire face aux réalités poignantes de COVID-19. Il est un technologue du sommeil agréé et a passé trois mois « à travailler côte à côte avec des infirmières chaque jour en première ligne pour s’occuper des patients COVID et les voir mourir à gauche et à droite et voir toute la tragédie ».

Il a dit qu’il ne savait pas que Freedy n’était pas vacciné et que la seule fois où ils ont parlé de COVID-19, c’était dans le contexte du travail avec des restrictions pandémiques, comme le port de masques faciaux.

« C’est juste dommage qu’il ne l’ait pas compris [the vaccine] », a déclaré Graves.

DuPreez a déclaré qu’elle et son enfant aîné ont été vaccinés le même jour où Freedy a été testé positif pour COVID-19.

En repensant à sa propre expérience, DuPreez a déclaré que les personnes hésitantes vis-à-vis des vaccins devraient surmonter leur scepticisme et se faire vacciner.

« Même si vous avez mal à l’épaule ou si vous tombez un peu malade, je serais un peu malade parce qu’il n’est pas là à ce stade », a déclaré DuPreez.

« Je voudrais juste implorer tout le monde de l’obtenir [the vaccine] s’ils le peuvent », a déclaré Graves. « S’ils ont pensé à l’obtenir, obtenez-le. »