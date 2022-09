Un homme nommé finaliste du prix “Women in Technology”, Internet demande si c’est une “blague”

Les prix Women in Technology (WiT) sont des prix annuels en Australie qui récompensent un travail exceptionnel dans les domaines des STEM ou des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Cependant, cette année, un homme a été nominé pour l’une des catégories du prix. Un leader numérique australien nommé Simon Button a été nominé pour le prix de la catégorie Inspiring Diversity in STEM, une nouvelle catégorie introduite par WiT cette année. Alors que jusqu’à présent, les prix WiT n’étaient décernés qu’à des femmes, c’est la première fois qu’un homme est nominé.

“C’est la première fois que WiT offre un prix ouvert à tous les genres et cela reflète l’évolution des attitudes de notre communauté. Nous nous félicitons de l’inclusion de notre premier finaliste masculin et nous nous réjouissons de voir plus de dirigeants masculins qui soutiennent la nomination des femmes à l’avenir », a écrit WiT dans un post sur Facebook.

Selon WiT, la catégorie Inspiring Diversity in STEM est l’une des 14 catégories de prix WiT. Il a été ajouté pour mettre en évidence les leaders de l’industrie qui ont contribué à la réalisation de la diversité, de l’inclusion et de l’équité entre les sexes sur le lieu de travail.

À l’exception de Simon Button, les trois autres nominés pour la nouvelle catégorie de prix sont des femmes. Les femmes finalistes comprennent la chercheuse et professeure Amy Mullens, la professeure agrégée Kym Rae, chercheuse en santé autochtone, et le Dr Jyoti Sharma, chercheuse pharmaceutique.

Depuis que la nomination d’un candidat masculin pour un prix féminin a été annoncée, elle a attiré l’attention de nombreux internautes. Soulignant cela, WiT, dans le post Facebook, a écrit qu’ils “se félicitaient de la conversation robuste et animée que notre première nomination masculine a générée”.

Les prix WiT visent à reconnaître le travail exceptionnel des femmes et leur contribution à la discipline STEM. Cette année, 500 candidats ont été nominés par des juges indépendants pour les prix WiT. De ce nombre, 40 finalistes ont été présélectionnés dans toutes les catégories après un processus de jugement.

