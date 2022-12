Un homme nommé dans les preuves du scandale de Farmgate dit qu’il ne savait pas que l’accord de 580 000 $ sur le buffle était avec Ramaphosa – et qu’il attend toujours le remboursement | Nouvelles du monde

Un homme d’affaires a déclaré à Sky News qu’il avait payé 580 000 dollars en espèces pour acheter 20 buffles à la ferme du président sud-africain Cyril Ramaphosa en décembre 2019 – mais qu’il ne savait pas initialement à qui appartenaient les animaux.

M. Ramaphosa a subi des pressions pour démissionner à cause de la soi-disant affaire Farmgate, qui se concentre sur accusations, il a caché des millions de dollars dans des canapés dans sa ferme de gibier privée et couvert son vol ultérieur.

Hazim Mustafa a déclaré qu’il était dans le Limpopo pour fêter Noël et l’anniversaire de sa femme, mais qu’il ne savait pas à qui appartenaient les buffles ou la ferme.

“Je ne savais pas qu’il appartenait au président. J’ai fait affaire avec un courtier – celui qui travaille sur la ferme de Phala Phala”, a déclaré l’homme d’affaires basé à Dubaï et propriétaire d’un club de football soudanais.

Dans une déclaration à un panel chargé d’enquêter pour savoir si le président a violé son serment, Monsieur Ramaphosa identifié M. Mustafa comme la source de plus d’un demi-million de dollars en espèces volés dans les oreillers du canapé de sa ferme en février 2020.

Le panel de deux anciens juges et d’un avocat s’est limité à analyser les documents soumis par les membres de l’Assemblée nationale et la réponse du président.

La preuve comprend un accusé de réception de 580 000 dollars adressé à “M. Hazim” par un employé de Phala Phala, M. Ndlovu.

Le rapport soulève la question de savoir pourquoi les bisons étaient toujours à la ferme trois ans après la réception de la vente.

“Lorsque nous avons conclu l’accord, ils étaient censés préparer les animaux pour l’exportation. Ensuite, le verrouillage du COVID-19 s’est produit et il y a eu retard après retard après retard”, a déclaré M. Mustafa – qui est également connu pour ses liens commerciaux avec le dictateur soudanais déchu Omar régime d’al Bashir.

“Cela a pris trop de temps, donc je n’ai pas récupéré mon argent mais il est entendu que je serai remboursé”, a-t-il ajouté.

Image:

L’homme d’affaires soudanais a déclaré qu’il n’avait jamais reçu le buffle. Photo : Facebook/ Hazim Mustafa



L’ANC votera contre le rapport parlementaire

Le vol et la réserve d’argent n’ont été révélés qu’en juin, lorsque des accusations de corruption et de blanchiment d’argent ont été déposées par le rival politique du président et ancien chef espion, Arthur Fraser, qui a revendiqué un vol non déclaré de 4 millions de dollars dans la ferme.

Le parti du président, le Congrès national africain, a déclaré lundi qu’il voterait contre les tentatives de destitution.

M. Ramaphosa a également intenté une action en justice pour contester le rapport parlementaire qui suggérait qu’il avait enfreint les lois anti-corruption, des documents juridiques le qualifiant de “gravement défectueux” et “irrationnel”.

La semaine dernière, le rapport a conclu qu’il avait peut-être violé son serment en menant des affaires privées et qu’il pourrait avoir un cas à répondre sur la source de l’argent.

Dans une soumission à l’enquête, le président a nié tout acte répréhensible et a déclaré que 580 000 dollars avaient été volés, et non 4 millions de dollars.

Image:

L’entrée de la ferme de Cyril Ramaphosa. Photo : AP



Les conclusions ont déclenché des troubles politiques alors que la pression montait sur le président pour qu’il réponde publiquement aux accusations.

Un ministre de haut rang a déclaré à Sky News qu’il était sur le point de démissionner, mais a été convaincu par des alliés de rester sur place pour le moment.

Le 16 décembre, l’ANC doit voter pour sa nouvelle direction et son Comité exécutif national. Le président Ramaphosa est actuellement en tête des nominations – qui ont été soumises avant la publication des conclusions du panel.

Le parti a tenu une série de réunions à huis clos à la suite des conclusions préliminaires du rapport indépendant.

Après une réunion de l’ANC dimanche, le président Ramaphosa a déclaré aux journalistes : “Il appartient au Comité exécutif national, auquel je suis responsable, de prendre la décision.”

Le Parlement doit se réunir mardi pour voter sur l’opportunité de lancer une procédure de destitution.

Cependant, la veille, le trésorier général de l’ANC, Paul Mashatile, avait déclaré que son parti ne soutiendrait pas l’appel du rapport à lancer une procédure de destitution.

“Nous voterons contre parce que, comme vous le savez, ce rapport déclenchera d’autres processus, comme la destitution, et nous ne soutenons pas le processus qui conduira à la destitution du président”, a déclaré M. Mashatile.

Image:

M. Ramaphosa a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak lors d’une visite d’État au Royaume-Uni en novembre



De nombreuses questions demeurent également sur l’argent utilisé dans l’affaire du buffle.

Lorsque Sky News a demandé à M. Mustafa comment il avait apporté plus d’un demi-million de dollars en espèces en Afrique du Sud, il a répondu clairement : “Par l’aéroport”.

“Je l’ai déclaré, à Johannesburg – oui, l’aéroport OR Tambo”, a-t-il déclaré, mais n’a pas accepté de présenter les formulaires de déclaration comme preuve, citant le processus parlementaire en cours.

La Banque de réserve sud-africaine, qui régit la réglementation et le change des devises étrangères, a déclaré qu’elle travaillait actuellement avec les forces de l’ordre dans l’enquête sur le cambriolage de Phala Phala.

“580 000 dollars, ce n’est rien pour un homme d’affaires comme moi. Je ne sais pas quel est le gros problème”, a déclaré M. Mustafa.