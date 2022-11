Un homme noir soupçonné d’avoir volé sa propre voiture par la police de Montréal s’exprime

Lorsque Brice Doussa a quitté un McDonald’s de Montréal la semaine dernière et a tenté de monter dans sa voiture, il ne s’attendait pas à se retrouver menotté.

Et il ne s’attendait certainement pas à ce que, malgré la confirmation de son innocence, les agents ne le détacheraient pas tout de suite – car ils n’avaient pas la clé.

“Je me sens traumatisé. Humilié. Mes droits humains [have] été violé. Et en ce moment, je ne me sens plus en sécurité avec les policiers”, a déclaré Doussa à CTV Montréal samedi.

Jeudi, des policiers en civil de Montréal ont arrêté Doussa, un Noir, qu’ils soupçonnaient d’avoir volé son propre véhicule.

Mais le moment venu, les agents n’avaient pas la clé pour lui détacher les menottes.

“Je leur ai demandé, ‘alors, c’est ma voiture. Pourquoi suis-je encore menotté ? Est-ce parce que je suis un homme noir ?'”, a raconté Doussa.

La clé a finalement été livrée et Doussa a été libéré sans inculpation.

Une vidéo d’un Doussa menotté a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation des militants, des élus et de la communauté montréalaise.

Image fixe d’une vidéo montrant un policier de Montréal en civil avec un homme menotté lors d’une enquête sur un véhicule volé. (Source : Instagram)

La vidéo ne montre pas les circonstances qui ont conduit à la détention. Mais selon Doussa, il a été pris complètement au dépourvu, alléguant que la police ne lui a donné que peu ou pas d’informations sur ce qui se passait.

“J’ai vu un monsieur arriver par derrière, me tirant la main droite dans le dos. [I said]’Qu’est-ce qui se passe ici ?'”, raconte-t-il.

“La police ne s’est pas présentée et a dit ‘Je suis policier, je suis là pour ceci et cela. Donnez-moi les papiers du véhicule.’ Ils n’ont rien demandé. Ils m’ont juste harcelé, agressivement, m’ont menotté, sans même me dire ce qui se passait.

Un Tweet du Service de police de Montréal (SPVM) affirme que la serrure du véhicule présentait « des marques typiques et évidentes de tentative de vol », incitant les agents à enquêter.

“Avant qu’ils ne puissent terminer leurs vérifications, un citoyen s’est approché pour en prendre possession”, lit-on dans un autre Tweet.

“C’est à ce moment qu’il a été temporairement détenu pour enquête par les deux policiers. Le citoyen a été libéré sans condition et sans inculpation une fois les vérifications terminées.”

Le SPVM mène actuellement une enquête sur les circonstances entourant l’événement.

Le SPVM a ouvert une enquête administrative avec les instances officielles pour faire la lumière sur l’événement de jeudi dernier. Nous sommes sensibles au bouleversement et à l’émotion vécue par le citoyen ainsi qu’aux réactions ressenties par l’événement. — Police Montréal (@SPVM) 5 novembre 2022

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, enquête également sur l’incident, a indiqué son bureau dans un communiqué ce week-end.

Doussa dit que l’expérience lui a laissé de profondes cicatrices et il espère en voir les conséquences pour les personnes impliquées.

“Ça ne peut pas être [swept] sous le tapis.”

Avec des fichiers de Joe Lofaro et Luca Caruso-Moro de CTV News.