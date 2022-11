Un homme noir menotté après que la police de Montréal pensait avoir été volée a fini par être le sien

Brice Dossa a déclaré avoir été « humilié » et victime de discrimination après que des policiers de Montréal l’aient menotté pour le vol d’une voiture qui a fini par être la sienne, et qu’il n’avait ensuite pas la clé pour le détacher.

“Je pourrais être attaqué n’importe où sans raison. Je ne suis pas un criminel”, a déclaré Dossa, qui a ajouté qu’il n’avait jamais eu peur de la police jusqu’à l’incident de jeudi.

“Je me sens traumatisé. J’ai l’impression d’avoir été humilié et c’est une discrimination… Tous ceux à qui j’ai parlé ont dit : ‘Si tu étais blanc, cela aurait pu être [handled] différemment. Ils ne t’auraient pas fait ça.'”

La Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ouvrent une enquête administrative, a indiqué la gendarmerie dans un post Twitter samedi.

Dossa a déclaré qu’il s’était rendu au McDonald’s pour chercher des frites et, alors qu’il tentait de remonter dans son véhicule, des agents en civil l’ont chargé sans s’identifier et l’ont menotté.

Selon Dossa, une fois qu’il a été menotté, ils ont dit que son véhicule avait été déclaré volé et ils ont demandé son nom. Ce n’est qu’alors qu’ils ont scanné et identifié le véhicule, confirmant qu’il s’agissait du sien, a-t-il déclaré. Ensuite, ils n’ont pas pu le retirer des menottes, car ils n’avaient pas la clé.

Dossa a déclaré que les agents avaient appelé le poste à l’aide et qu’il avait fallu environ 15 minutes à un collègue pour retirer les menottes.

Une vidéo circulant en ligne montre l’homme menotté insistant sur le fait qu’il est innocent et le propriétaire légitime de la voiture. Il demande à la police si un homme blanc serait traité de cette façon. (Image vidéo Twitter/Reine Mère Bio/Facebook)

Après sa libération, a déclaré Dossa, il a demandé aux policiers leurs numéros d’identification et photographié les plaques d’immatriculation des voitures banalisées. Il a déclaré que les agents avaient tenté de l’empêcher de le faire, mais il ne croyait pas qu’ils lui avaient donné les informations correctes.

Dossa a demandé à un passant d’enregistrer l’incident pour empêcher la police de changer son histoire au cas où il poursuivrait une action en justice. La vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et est devenue virale.

Dans un Publication sur Twitter la Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont dit avoir vu des marques sur la voiture, ce qui les a amenés à soupçonner qu’elle avait été volée. Il a déclaré que les policiers avaient menotté Dossa parce qu’il était retourné à son véhicule avant qu’ils aient pu finir de le scanner.

CBC a confirmé de manière indépendante que la voiture est neuve et n’a aucune marque.

“Même s’il y avait une marque sur le véhicule, par exemple, et que je voulais monter dans le véhicule, ils pourraient venir de manière professionnelle, se présenter et me demander de m’identifier”, a déclaré Dossa.

“Je pourrais vous le donner et ensuite vous pourrez voir si c’est une voiture volée ou non. Pour ne pas me traumatiser. Ou est-ce parce que je suis Noir que vous me traitez ainsi ?”

Un groupe antiraciste demande des excuses

Le groupe montréalais de profilage anti-racial Red Coalition a déclaré que la police de la ville devrait s’excuser auprès de Dossa.

Alain Babineau, directeur du profilage racial et de la sécurité publique à la Red Coalition et vétéran de la GRC depuis 27 ans, a déclaré qu’il se demandait si Dossa était menotté parce que les agents considèrent les hommes noirs comme étant intrinsèquement violents.

Babineau, qui est devenu avocat après avoir quitté la police, a déclaré que les agents peuvent détenir quelqu’un s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une activité criminelle.

Mais lorsqu’une personne fait l’objet d’une détention préventive par la police, elle doit être autorisée à sortir. Alors que la police peut menotter quelqu’un qui représente une menace, a déclaré Babineau, cette décision dégénère en une arrestation.

Dossa a déclaré que ni les agents qui l’ont menotté ni personne au SPVM ne lui ont présenté d’excuses. Il a ouvert le dossier auprès du service de déontologie de la police de Montréal et envisage de prendre d’autres mesures.

Les responsables qualifient la vidéo de “troublante”

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a déclaré que la vidéo “soulève plusieurs questions” et qu’ils examineront les circonstances des événements enregistrés.

Alain Vaillancourt, membre du comité exécutif de Montréal responsable de la sécurité publique, a déclaré avoir vu la vidéo « troublante » sur les réseaux sociaux. Des interactions comme celle vécue par Dossa érodent la confiance entre les citoyens et la police, a-t-il déclaré.

« Cette confiance est cruciale, non seulement pour que les policiers fassent leur travail, mais pour le caractère de notre ville », a déclaré Vaillancourt.

«En tant que premier corps policier au Québec à avoir adopté une politique d’arrestation, nous devons faire mieux», a-t-il déclaré, faisant référence à la politique de contrôle de rue adoptée en 2020.

Dans un Publication sur Twitter Samedi, la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a déclaré que la vidéo lui rappelait « plusieurs incidents récents » entre la police de Montréal et des résidents noirs.

“Aller au fond des choses est le strict minimum”, a-t-elle déclaré. “Vraiment changer les choses, c’est ce qu’il faut faire.”

Dossa a déclaré avoir entendu “de nombreuses histoires” d’incidents entre des Montréalais et la police, mais n’en avoir jamais été témoin jusqu’à présent.

“Cela doit être puni”, a-t-il déclaré.

“La police est là pour nous protéger. Nous n’avons pas à avoir peur d’eux.”