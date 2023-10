Un homme noir intente une action en justice pour utilisation abusive de la reconnaissance faciale par l’IA

Certains d’entre vous sont BEAUCOUP trop enthousiasmés par les « progrès » technologiques. Vous n’avez jamais vu de films auparavant ???

Au cours des dernières années, alors que l’IA est devenue plus populaire dans la sphère de la sécurité publique, BOSSIP a signalé plusieurs cas où la technologie de reconnaissance faciale s’est déchaînée et a bloqué des Noirs innocents et aujourd’hui, nous en avons un autre. Selon ABCActualités, un homme noir d’Atlanta a intenté une action en justice contre les policiers qui l’ont arrêté, affirmant que des mandats d’arrêt avaient été émis contre son arrestation. Randal Quran Reid, 29 ans, allait rendre visite à sa mère près d’Atlanta lorsqu’il a été arrêté par les agents du comté de Dekalb. Il a été informé qu’il avait des mandats d’arrêt contre lui dans les paroisses de Jefferson et d’East Baton Rouge en Louisiane.

«Ils m’ont dit que j’avais un mandat d’arrêt de la paroisse de Jefferson. J’ai demandé : « Où est la paroisse de Jefferson ? parce que je n’avais jamais entendu parler de ce comté », a déclaré Reid à ABC News. « Et puis ils m’ont dit que c’était en Louisiane. Ensuite, j’étais confus parce que je n’étais jamais allé en Louisiane.

Selon le procès, les agents de la paroisse de Jefferson ont utilisé la technologie de l’IA pour identifier trois hommes qui auraient potentiellement utilisé des cartes de crédit volées pour acheter 15 000 $ de sacs à main de créateurs.

« [The facial recognition technology] « Crachez trois noms : le Coran et deux personnes », a déclaré à ABC News Gary Andrews, l’avocat de Reid et avocat principal au sein du cabinet Cochran à Atlanta. « Nous pensons que le détective dans cette affaire a pris ces noms… et a simplement demandé des mandats d’arrêt sans mener aucune autre enquête, sans rien faire d’autre pour déterminer si Coran était réellement ou non l’individu qui figurait dans la vidéo du magasin. »

Nate Freed Wessler, directeur adjoint du projet Speech, Privacy and Technology de l’American Civil Liberties Union, affirme que chaque État américain dispose de services de police qui utilisent cette technologie secrète sans être transparents envers le public. Wessler dit également que chaque fausse arrestation basée sur de mauvaises informations fournies par l’IA concernait des Noirs ou des descendants afro-américains.

Randal Reid est resté dans une prison du comté de Dekalb pendant SIX JOURS pendant que ses parents et ses avocats se précipitaient désespérément pour blanchir son nom en envoyant des informations à décharge au JPSO. La société qui fournit cette technologie aux services de police s’appelle Clearview AI, Inc. et son PDG, Hoan Ton-That, a publié une déclaration qui tente de distancier son entreprise du travail policier de mauvaise qualité du JSPO :

« Plus d’un million de recherches ont été effectuées à l’aide de Clearview AI. Une fausse arrestation est une de trop, et nous éprouvons une immense empathie pour la personne qui a été accusée à tort… Même si Clearview AI est parvenue au résultat initial, c’est le début de l’enquête menée par les forces de l’ordre pour déterminer, sur la base d’autres facteurs, si la bonne personne a été identifiée.