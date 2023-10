Un homme noir emprisonné à tort pendant 16 ans abattu par un député géorgien

Un homme noir qui a passé plus de 16 ans en prison en Floride pour une condamnation injustifiée a été mortellement abattu lundi par un adjoint du shérif en Géorgie lors d’un contrôle routier, ont annoncé les autorités.

Le Bureau d’enquête de Géorgie, qui examine la fusillade, a identifié l’homme comme étant Leonard Allen Cure, 53 ans.

Cure avait été représenté dans son cas d’exonération par l’Innocence Project de Floride. Le directeur exécutif du groupe, Seth Miller, s’est dit dévasté par la nouvelle du décès, dont il a entendu parler par la famille de Cure.

« Je ne peux qu’imaginer ce que c’est de savoir que votre fils est innocent et de le voir être condamné à la prison à vie, être disculpé et… ensuite se faire dire qu’une fois libéré, il sera abattu », a déclaré Miller.

Arrêté sur l’autoroute

Le Georgia Bureau of Investigation (GBI) a déclaré qu’un député du comté de Camden avait arrêté Cure alors qu’il roulait sur l’Interstate 95, près de la ligne Géorgie-Floride. Il est sorti de la voiture à la demande du député et a d’abord coopéré, mais est devenu violent après avoir appris qu’il était arrêté, selon un communiqué de presse du GBI.

L’agence a déclaré que les informations préliminaires montrent que l’adjoint a choqué Cure avec un pistolet paralysant alors qu’il n’obéissait pas aux ordres, et Cure a commencé à agresser l’adjoint. Le GBI a déclaré que l’adjoint avait de nouveau essayé d’utiliser le pistolet paralysant et une matraque pour le maîtriser, puis avait sorti son arme et avait tiré sur Cure alors qu’il continuait à résister.

L’agence n’a pas précisé ce qui avait poussé l’adjoint à arrêter le véhicule de Cure.

Il est d’usage que les forces de l’ordre géorgiennes demandent au GBI d’enquêter sur les fusillades impliquant des policiers. L’agence a déclaré qu’elle soumettrait ses conclusions au procureur du circuit judiciaire côtier de Brunswick, qui comprend le comté de Camden.

Miller n’a pas pu commenter spécifiquement Cure, mais a déclaré qu’il avait représenté des dizaines de personnes reconnues coupables de crimes qui ont ensuite été disculpées.

« Même lorsqu’ils sont en liberté, ils ont toujours été confrontés à l’inquiétude, à la peur d’être à nouveau reconnus coupables et incarcérés pour quelque chose qu’ils n’ont pas fait », a-t-il déclaré.

Cure pose le jour de sa sortie de prison, le 14 avril 2020, en Floride. (Projet Innocence de Floride/Associated Press)

Cure a été reconnu coupable du vol à main armée d’une pharmacie à Dania Beach, en Floride, en 2003. Sa condamnation est venue d’un deuxième jury après l’impasse du premier. Cure a été condamné à la prison à vie parce qu’il avait déjà été condamné pour vol qualifié et autres crimes.

En 2020, la nouvelle unité d’examen des condamnations du bureau du procureur de l’État de Broward a demandé à un juge de libérer Cure de prison. L’équipe d’examen des condamnations de Broward a déclaré avoir trouvé des révélations « troublantes » selon lesquelles Cure avait de solides alibis qui avaient été ignorés auparavant et aucune preuve matérielle ou témoin solide pour le mettre sur les lieux.

Un comité d’examen indépendant composé de cinq avocats locaux a souscrit aux conclusions.

Condamnation, peine annulée

Cure a été libéré en avril après que sa peine ait été modifiée. En décembre 2020, un juge a annulé sa condamnation et sa peine.

« J’ai hâte de mettre cette situation derrière moi et de continuer ma vie », avait alors déclaré Cure au South Florida Sun Sentinel.

En juin, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un projet de loi accordant à Cure 817 000 $ US en compensation de sa condamnation et de son emprisonnement, ainsi que des avantages éducatifs.

Miller a déclaré que Cure, qui vivait dans une banlieue d’Atlanta, avait reçu l’argent en août.

Le procureur de l’État de Broward, Harold F. Pryor, a décrit Cure comme étant intelligent, drôle et gentil.

« Après avoir été libéré et disculpé par notre bureau, il a rendu visite aux procureurs de notre bureau et a participé à une formation pour aider notre personnel à faire son travail de la manière la plus juste et la plus complète possible », a déclaré Pryor dans une déclaration au Sun Sentinel.