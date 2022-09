Un homme népalais gagne Rs 21 Crore à la loterie de Dubaï, sachez ce qu’il veut faire avec de l’argent

Il s’agit d’être au bon endroit au bon moment, disent-ils. Parfois, il s’agit simplement d’acheter un billet de loterie à Dubaï. Oui, tu l’as bien lu. Bharat, un Népalais vivant à Dubaï, a gagné un incroyable crore de Rs 21 à une loterie, faisant de lui un millionnaire du jour au lendemain. Bharat, avec des amis, avait acheté la loterie de Mahzooz Draw et la chance a brillé sur lui

Bharat a quitté son pays, son village et sa maison et est venu à Dubaï pour gagner sa vie. Ici, il a obtenu le poste de nettoyeur de voitures. Mais il ne savait pas que sa chance tournerait du jour au lendemain et ferait de lui un millionnaire.

Originaire du Népal, Bharat a acheté le billet de loterie avec ses amis. Mais il n’a jamais pensé que tout à coup sa chance brillerait et qu’il gagnerait directement un tirage au sort de 21 crores.

Bharat, après être devenu millionnaire, veut retourner dans son pays. Il est le premier citoyen de son pays à gagner une aussi grosse loterie. Il se prépare à rentrer chez lui le 27 septembre.

Bharat menait une vie de lutte. À Dubaï, Bharat travaille comme nettoyeur de voitures depuis trois ans. Son père travaille comme conducteur de pousse-pousse. Son frère est malade et suit un traitement à Delhi. Par conséquent, avec l’argent de la loterie, Bharat veut s’impliquer dans l’accomplissement des responsabilités de sa famille.

Bien qu’il ne soit pas le premier à gagner à la loterie. Plus tôt, Anoop, un conducteur d’autorickshaw du Kerala, a remporté une loterie d’une valeur de Rs 25 crore à l’occasion d’Onam. Il a reçu Rs 15 crore après déduction des impôts.

Bharat a acheté la loterie Mahjuz avec ses amis. Maintenant, il retourne au Népal mais dit qu’il reviendra à Dubaï et tentera à nouveau sa chance lors du tirage au sort.

