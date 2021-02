Un homme nage 8,6 kilomètres avec des menottes pour établir un nouveau record du monde Guinness

Les gens du monde entier font diverses choses pour établir un record du monde. Parfois, pour faire enregistrer leur nom dans le Guinness World Records, les gens font des choses absolument bizarres comme faire pousser un légume à une taille inimaginable et faire des activités totalement aléatoires. L’une de ces personnes, qui vise à faire enregistrer son nom dans le Guinness World Records, a nagé pendant quatre heures d’affilée en portant des menottes.

Selon un rapport dans L’étoile de Free Lance, l’homme de 32 ans nommé Ben Katzman a parcouru une distance de 8,6 kilomètres avec des menottes. Pour l’instant, sa tentative n’a pas été officiellement reconnue par le Guinness World Records. Ben a informé le portail d’actualités qu’il avait déjà soumis toutes les photos, vidéos et carnet de temps à Guinness World Records. Pour l’inversé, le record du monde actuel de nage la plus éloignée avec des menottes est détenu par Elham Sadat Asghari. Il avait établi le record en 2019 après avoir nagé sur une distance d’environ 5,49 kilomètres.

L’homme basé à Virgina a également affirmé qu’il s’agissait d’une victoire personnelle pour lui. Il a affirmé que le record qu’il a établi est une première à bien des égards. Donnant plus de détails, il a mentionné que le temps qu’il a passé à faire ce disque est le plus long qu’il ait jamais passé dans une piscine à la longue. À propos de son voyage de natation, Katzman a révélé qu’il nageait depuis l’âge de trois ans. Le nageur a mentionné que la première fois qu’il a essayé de nager avec les menottes, il a fini par se blesser terriblement aux poignets.

Décrivant son parcours, il a révélé qu’après avoir pris la décision d’établir le record, il s’est entraîné dur et a perfectionné ses compétences au fil du temps. Alors qu’il se préparait à battre le record, il a pratiqué des nages rapides, des étirements sur de longues distances, la course à pied et la callisthénie. En dehors de toutes les autres préoccupations qu’il avait, l’une de ses plus grandes inquiétudes était la contrainte de temps.

Il a dit L’étoile de Free Lance, «La Guinness ne permet pas aux observateurs bénévoles et aux chronométreurs de travailler plus de quatre heures par quart de travail. Donc, c’était une préoccupation.

Joseph Katzman, le père de Ben était autour de lui alors qu’il était en mission pour battre le record. Il a dit que son père lui a donné un cri quand il a franchi le record du monde existant. Après avoir battu le record, il a dit qu’il était extrêmement heureux et affamé.

Il a fait ce record au King George YMCA Pool en Virginie.