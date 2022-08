Un homme mutilé par un taureau sur la route, une vidéo effrayante filmée

Dans un clip devenu viral sur les réseaux sociaux, on voit un homme se faire attaquer sans pitié par un taureau enragé. La vidéo a été téléchargée par un utilisateur nommé Ricky Gervais, célèbre pour avoir créé la version britannique de la sitcom acclamée par la critique The Office. L’humoriste-réalisateur a légendé le post : “Boom !”. La vidéo effrayante a choqué les utilisateurs des médias sociaux

La séquence montre un homme portant un t-shirt noir et un demi-pantalon marron, qui a levé le bras près de la tête du taureau. L’animal semble s’être mis en colère par le geste et a sauté sur l’homme qui a perdu l’équilibre et est tombé au sol. Le taureau a d’abord attaqué par ses cornes et a piétiné le visage de l’homme avant de sortir de l’endroit. Cela a alarmé les gens dans la foule qui se sont précipités pour ramasser l’homme inconscient.

La façon dont le taureau furieux a piétiné l’abdomen de l’homme avant de s’enfuir de la zone donne la chair de poule aux gens après avoir été témoins de l’agression. La section des commentaires a été remplie de réponses mitigées de la part des gens. Alors que certains ont sympathisé avec l’homme pour avoir subi des coups durs de l’animal, d’autres ont estimé qu’il avait reçu le bon traitement pour s’être amusé avec le taureau.

Un utilisateur a commenté: “Vous jouez avec le taureau, vous obtenez les cornes”. Le sentiment a été repris par beaucoup d’autres, dont l’un a écrit: «En règle générale, ne vous battez pas avec quoi que ce soit en dehors de votre catégorie de poids». La vidéo a été initialement partagée en ligne par un utilisateur nommé Patrice Pressard.

Ricky est un fervent militant des droits des animaux qui a récemment annoncé qu’il était devenu végétalien, dans le talk-show intitulé Tonight Show animé par Jimmy Fallon.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici