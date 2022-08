Un homme mutilé à mort par une meute de 6 chiens alors qu’il était au téléphone avec son partenaire qui l’a entendu “se faire déchirer”

Un HOMME a été mutilé à mort par une meute de six chiens alors qu’il était au téléphone avec son partenaire qui l’a entendu “se faire déchirer”.

Neville Thomson, 69 ans, a été attaqué par des chiens qu’il hébergeait pour un ami sur sa propriété de Panguru à Hokianga, en Nouvelle-Zélande.

Un homme a été mutilé à mort par une meute de 6 chiens alors qu’il était au téléphone avec sa partenaire Crédit : Google Maps

Les principales races de chiens étaient le néo-dogue et le croisement de chien taureau Crédit : Getty

La belle-fille de Neville, Stella Matthews, a déclaré que sa mère lui avait téléphoné lorsque les chiens ont lancé leur attaque mortelle.

Stella a déclaré: «Apparemment, il était sorti et avait raccroché le téléphone et ma mère avait entendu des bagarres, des cris et des grognements.

“Elle est restée au téléphone pendant 25, 30 bonnes minutes”

Et la fille de Neville, Nataria Moore, a ajouté que la mort de son père et la nature de celle-ci avaient “choqué” la famille et la communauté très unie, rapporte le point de vente néo-zélandais Stuff.

“Nous survivons, juste,” dit-elle. « C’est un choc. Quand je l’ai découvert, j’ai eu l’impression que l’air avait été prélevé dans la pièce.

Nataria a déclaré que son père avait un “grand cœur” et avait aidé un ami qui avait besoin d’un endroit où vivre.

Elle a ajouté: « Il essayait en fait de le faire sortir [the friend] parce qu’il ne voulait pas de ces chiens autour de lui.

« Et il a essayé de protéger ses deux chiens pendant tout cela en les gardant enfermés à l’intérieur. Ils n’étaient pas du tout impliqués. »

D’autres membres de la communauté ont également rendu hommage à Neville, le décrivant comme “gentil et généreux” et un “grand soutien aux gens”.

Le père Maliu ‘Otutaha, le révérend de St Peter’s Panguru, a déclaré : « Il était très actif dans la communauté et un grand soutien aux gens.

“C’était très triste pour la communauté de le perdre, car il était très gentil et généreux.”

À l’heure actuelle, deux chiens sont toujours en liberté après que la police a abattu l’un d’eux et capturé deux autres jeudi.

L’un d’entre eux serait revenu vendredi matin selon les informations de 1news.

Les flics ont exhorté les membres du public à éviter tout chien errant dans la région et à appeler le 111 immédiatement s’ils sont vus.

La police a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de fournir une description des animaux impliqués dans l’attaque tragique à ce stade.

Un examen post-mortem de Neville doit être effectué samedi, mais la police restera sur les lieux pendant la nuit selon le responsable des enquêtes de la région de l’Extrême-Nord, le sergent-détective Mark Dalzell.

Le directeur général des services de district du Far North District Council, le Dr Dean Myburgh, a déclaré qu’environ 25 chiens avaient été emmenés de la propriété à son refuge de Kaitāia après avoir été “arrondis”.

Il a dit qu’ils n’étaient pas enregistrés et que certains étaient des chiots et a confirmé que les races principales des chiens étaient des néo-dogues et des croisements de chiens bull.

Myburgh a également décrit les chiens comme étant en “très bon état”.

“On ne sait pas pourquoi il y avait autant de chiens sur place. C’est juste quelque chose que la police devra découvrir, et nous les aiderons là où nous le pourrons.”

Une vérification de l’historique de la propriété a révélé qu’il n’y avait pas de chiens enregistrés actifs.