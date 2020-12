Un hippopotame de compagnie a mutilé à mort un homme en Afrique du Sud qu’il avait l’habitude de monter et qu’il décrivait comme «comme un fils». Le corps du fermier sud-africain Marius Els a été retrouvé dans une rivière avec des marques d’avoir été mordu par un énorme animal à plusieurs reprises qu’il avait précédemment décrit comme son fils.

M. Els, un résident de la province de Free State en Afrique du Sud, a été abattu sur l’hippopotame dans une séquence qui était devenue virale sur Internet. L’hippopotame de six ans, nommé Humphrey, a mordu Els à plusieurs reprises et l’a traîné dans la rivière Vaal près de chez lui.

Humphrey a été adopté par Els, qui avait déclaré plus tôt que l’hippopotame de compagnie répondait à ses appels et qu’ils aimaient souvent jouer ensemble. Dans une interview avec Miroir, Els a dit qu’il est allé nager avec l’animal, et quand il va dans l’eau, Humphrey lui permet de se mettre sur le dos et de le monter comme un cheval. Il a ajouté que l’hippopotame nageait également avec lui.

Il a en outre mentionné que même si c’est un peu dangereux, mais il a fait confiance à Humphrey avec son cœur que l’hippopotame ne ferait de mal à personne. Els, qui était auparavant dans l’armée au poste de major, a déclaré qu’il avait tissé un lien important avec lui et qu’il brosserait également les dents de Humphrey.

Le porte-parole du service d’ambulance, Jeffrey Wicks, tout en parlant à Mirror, a déclaré qu’il était encore inconnu depuis combien de temps le corps a été immergé dans la rivière. «Les ambulanciers paramédicaux ont répondu à la scène pour découvrir que l’homme avait été mordu à plusieurs reprises par l’animal», a-t-il ajouté. L’hippopotame de six ans a été adopté comme un veau par Els et élevé comme animal de compagnie dans l’État libre.

Els, lors d’entretiens précédents en parlant de leur relation, dirait que ce qu’Humphrey et lui entretiennent est une excellente relation et c’est ce que certaines personnes n’ont pas compris. Il dirait également que si les hippopotames sont l’animal le plus dangereux d’Afrique, il a un lien avec l’animal. «Ils pensent que vous ne pouvez avoir de relation qu’avec des chiens, des chats et des animaux domestiques», a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, des images d’Els étaient devenues virales chevauchant l’animal de 2000 livres. Els avait adopté Humphery alors qu’il était à peine cinq mois après que l’hippopotame ait été sauvé lors d’une inondation dans la rivière. Au moment de la mort d’Els, l’hippopotame pesait 2 645 livres.