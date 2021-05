Un homme mûr se rapproche de la gloire tant attendue de la Ligue des champions

Après 10 ans d’essais et des milliards dépensés pour rendre cela possible, Manchester City est plus proche de remporter la Ligue des champions que jamais.

Une victoire 2-1 contre le Paris Saint-Germain mercredi a mis l’équipe de Pep Guardiola en vue de la finale.

La menace posée par le duo vedette du PSG Neymar et Kylian Mbappe reste en avance sur la demi-finale retour de mardi à Manchester, mais City semble avoir appris de nombreuses années de dures leçons dans la première compétition de clubs d’Europe.

Un affrontement entre les champions de France et les futurs vainqueurs de la Premier League était également une bataille par procuration entre le PSG, propriété du Qatar, et City, soutenu par Abu Dhabi.

Malgré le changement de visage du football européen avec leur investissement dans le marché des transferts au cours de la dernière décennie, les deux clubs attendent toujours la gloire ultime de remporter la Ligue des champions.

Le PSG s’est le plus rapproché lorsqu’il a perdu la finale 1-0 de la saison dernière contre le Bayern Munich.

Ayant cette fois vu les géants allemands en quart de finale, les hommes de Mauricio Pochettino ont commencé comme une équipe déterminée à faire mieux cette année.

Le capitaine Marquinhos a propulsé le corner d’Angel di Maria à 15 minutes dans un début fulgurant des hôtes.

Au cours des quatre premières saisons de Guardiola à la tête de City, les revers dans les matchs à élimination directe de la Ligue des champions se sont souvent transformés en effondrements.

Monaco, Liverpool, Tottenham et Lyon ont tous marqué plusieurs fois de suite pour évincer City avant la demi-finale.

Mais surtout, il n’y a pas eu de répétition de cela cette fois, car la plus méchante défense de la Ligue des champions a tenu le PSG à distance jusqu’à après la pause.

Pas de surprises de Guardiola

Dans un autre changement par rapport aux saisons précédentes, il n’y a pas eu de surprise dans la sélection de l’équipe de Guardiola pour un grand match nul en Ligue des champions.

L’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich a souvent été accusé d’avoir trop réfléchi à sa tactique dans les dernières étapes de cette compétition, pour semer la confusion chez ses propres joueurs.

Cette fois, il est resté fidèle au système sans buteur qui a conduit City au bord d’un troisième titre de Premier League en quatre ans.

Les quatre avant flexibles de Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez et Bernardo Silva ont pris le ballon et le contrôle du match au PSG en seconde période.

« Nous jouons bien d’une certaine manière, nous ne pouvons pas le faire autrement », a déclaré Guardiola, à propos du rythme de passage de son équipe.

« Ce que je veux, c’est être nous-mêmes dans le deuxième match. »

Peut-être le plus important de tous, la chance de City sur la scène de la Ligue des champions a peut-être également changé.

Les décisions d’arbitrage controversées et les interventions du VAR ont joué un rôle majeur alors qu’ils se sont inclinés devant Liverpool, Tottenham et Lyon au cours des trois dernières années.

Il n’y a pas eu de débat sur le carton rouge présenté au milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye à 13 minutes de la fin.

Mais City a eu de la chance pour ses deux buts vitaux à l’extérieur.

Tout d’abord, la croix taquine de De Bruyne s’est nichée dans le coin le plus éloigné avec le gardien Keylor Navas au pied plat.

Ensuite, la décision du Belge de se retirer pour un coup franc à 19 minutes du temps s’est avérée inspirée lorsque la frappe de Riyad Mahrez a glissé à travers un trou béant dans le mur du PSG.

Le week-end dernier, Guardiola a remporté son septième trophée majeur en tant que patron de City avec une quatrième Coupe de la Ligue consécutive.

Au moment où le PSG arrivera à Manchester la semaine prochaine, son troisième titre de Premier League aurait pu être scellé, pour aller avec trois couronnes en Espagne et en Allemagne.

Mais le trophée que Manchester City convoite le plus est celui qui lui a échappé depuis qu’il a remporté sa deuxième Ligue des champions en tant qu’entraîneur de Barcelone en 2011.

La mission de City n’est pas encore terminée, mais ils ont enfin l’air de vainqueurs de la Ligue des champions.

