Lors d’un incident qui vous laissera perplexe, un homme basé à Lower Pecos Canyonlands au Texas, aux États-Unis, a mangé des sauterelles afin de se débarrasser d’une maladie. En tant que mesure réactionnaire de la consommation de sauterelles, l’homme serait mort de constipation.

Le fait qu’il ait consommé des sauterelles est apparu après une étude sur ses restes momifiés. L’homme, selon le rapport, serait peut-être mort entre 1000 et 1400 ans. L’homme souffrait d’une maladie appelée Chagas. Cette maladie est causée par un parasite Trypanosoma cruzi. En raison de cette maladie, son système gastro-intestinal a été bloqué à cause de quoi son côlon a enflé jusqu’à six fois la taille normale. Cette condition est appelée mégacôlon.

Comme il souffrait de Chagas, l’homme n’était pas capable de digérer correctement la nourriture. En raison de la maladie, les scientifiques affirment qu’il aurait fini par souffrir de malnutrition. Il était devenu si faible qu’il était incapable d’effectuer des activités de base comme marcher, se baigner, s’asseoir seul, etc. De plus, les scientifiques ont mentionné que les jambes de l’homme avaient également été amputées. Le déménagement pour nourrir l’homme sauterelles aurait été entrepris par les membres de sa famille ou de sa communauté afin de lui apporter une sorte de soulagement.

L’homme qui est mort d’une mort douloureuse a été identifié comme étant Guy Skiles. Ses restes avaient été momifiés en 1937 dans un abri sous roche près de la jonction des rivières Rio Grande et Pecos dans le sud du Texas. Les recherches sur sa dépouille ont été effectuées entre les années 1970 et 1980. Les scientifiques qui y travaillaient ont publié leurs résultats dans la revue Plains Anthropologist en 1986.

De nombreuses autres études ont été menées sur les restes de cet homme par la suite avec des technologies de pointe. Une étude menée par l’équipe de Karl Reinhard a rapporté dans la revue Memórias do Instituto Oswaldo Cruz en 2003 qu’ils avaient environ 2,6 livres de matières fécales avec de la nourriture non digérée dans son ventre. Karl Reinhard est professeur à l’École des ressources naturelles de l’Université du Nebraska – Lincoln.

Cependant, dans la dernière étude, Reinhard lui-même a réanalysé les détails de l’affaire avec d’autres experts.

Dans un déclaration, il a dit: «Ils enlevaient les jambes. Donc, ils lui donnaient principalement le corps riche en fluide – la partie recherchée de la sauterelle. En plus d’être riche en protéines, il était assez riche en humidité. Il lui aurait donc été plus facile de manger au tout début de son expérience de mégacôlon ».