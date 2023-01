Un homme mordille le visage d’une victime lors d’une attaque folle

Des détails bizarres sur l’agression macabre d’un homme âgé sont apparus après un interrogatoire

Un résident de l’Oregon âgé de 25 ans est en garde à vue après une attaque contre un homme âgé. La police a déclaré que la victime avait subi des blessures horribles après que son agresseur lui ait rongé une oreille et une grande partie de son visage.

Le département de police de Gresham a détaillé l’incident déchirant mardi, affirmant que les agents avaient répondu à un appel concernant un “Poignardage possible” juste après 2 heures du matin, heure locale, près d’un quai de train à Gresham, où des témoins ont déclaré avoir vu un “une quantité importante de sang.” A leur arrivée, le suspect était “toujours au-dessus de la victime, poursuivant l’attaque”, mais a été rapidement maîtrisé et arrêté.

Portant leur attention sur la victime – un homme de 78 ans qui n’a pas été nommé par la police – les agents ont découvert d’horribles blessures, dont certaines “si grave que les intervenants ont pu voir le crâne de la victime.” L’une des oreilles de l’homme manquait également à l’appel, apparemment rongée par l’agresseur.

Au cours de l’interrogatoire, l’agresseur a dit plus tard à la police qu’il pensait que le vieil homme était un “robot” qui essayait de le tuer, et qu’il a pu le déterminer par le “parfum,” selon les médias locaux. Il aurait admis avoir consommé diverses drogues, notamment de l’alcool, du cannabis et du fentanyl, un puissant opioïde synthétique.

Alors que la police a déclaré que le suspect avait initialement fourni un faux nom, il a ensuite été identifié comme étant Koryn Kraemer, 25 ans, qui avait récemment déménagé de Géorgie dans la région de Portland et fait maintenant face à une accusation d’agression au deuxième degré. Les enquêteurs n’ont suggéré aucun motif pour l’agression vicieuse et ont déclaré qu’ils tenteraient de déterminer “si les drogues illicites ont joué un rôle dans les actions du suspect.”

La première comparution de Kraemer devant le tribunal a eu lieu mercredi, lorsqu’il a plaidé non coupable de son accusation. Il sera détenu sans caution jusqu’à sa prochaine audience.

L’affaire partage des similitudes avec une autre attaque cannibale en Floride en 2012 qui a fait la une des journaux nationaux, dans laquelle l’agresseur Rudy Eugene a mutilé sa victime en lui mordant des parties du visage. Surnommé le “Zombie de Miami” On pensait initialement qu’Eugene était aux prises avec une psychose induite par la drogue au moment de l’attaque, plusieurs médias suggérant qu’il était un utilisateur de “sels de bain,” bien que les rapports de toxicologie n’aient par la suite pas détecté de traces de la drogue dans son système.