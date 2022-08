Un homme montre des ecchymoses après avoir tenté un toboggan aquatique scandaleux en France

Que faut-il pour créer une vidéo virale ? Alors qu’Internet essaie encore de trouver la recette parfaite, une chose dont nous sommes sûrs : ce n’est pas facile. Vous n’êtes pas d’accord ? Demandez à cet homme d’un clip viral récent qui est devenu bleu et noir après ses tentatives de création d’une vidéo virale. L’homme qui a initialement partagé la vidéo de son toboggan fou dans un parc aquatique sur TikTok a recueilli plus de 25 millions de vues. Dans le clip, on peut le voir debout au sommet d’un balcon couvert au-dessus d’un toboggan. L’homme lève les bras pour saluer les acclamations de la foule avant de sauter du haut pour atterrir maladroitement au milieu de la glissade profonde.

Perdant le contrôle, l’homme est projeté en l’air avant de faire un grand plongeon dans la piscine.

Le clip de suivi, cependant, a révélé que cette vidéo virale n’était pas facile. La vidéo publiée sur TikTok et Instagram montrait de lourdes ecchymoses sur le corps de l’homme dans le clip précédent. Du haut du ventre de sa cuisse à son dos, tout était devenu bleu et noir après sa glissade virale dans le parc aquatique.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont souhaité à l’homme un prompt rétablissement et l’ont exhorté à faire preuve de prudence lorsqu’il commettrait de tels actes à l’avenir. “Aie! Prions pour un prompt rétablissement ! a écrit un utilisateur

Un autre utilisateur a souligné que les ecchymoses semblent être le résultat de son grand plongeon dans l’eau et non du toboggan. “Ce n’est pas le résultat de la première partie de la vidéo. Il a atterri dans l’eau sur son côté droit. Ces ecchymoses provenaient de son autre bombe en piqué », ont-ils commenté.

Cependant, tout le monde n’a pas mâché ses mots en réagissant au clip. Un troisième utilisateur a écrit que les ecchymoses étaient le résultat de la propre idiotie de l’homme. “Si vous voulez être un idiot, je suppose que vous devrez en subir les conséquences… S’il vous plaît, ne soyez pas un idiot”, a-t-il écrit.

Que pensez-vous du clip ?

