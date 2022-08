Un homme montre de l’affection pour son chien au feu de circulation et laisse Internet les larmes aux yeux

Montrer de l’amour ne nécessite pas de grands gestes. Cela peut être ressenti et vu à travers des actes simples comme prendre soin les uns des autres. Non seulement les humains, mais aussi les animaux ont besoin d’amour et de soins. Malheureusement, on constate souvent que les animaux errants comme les chiens et les chats sont maltraités ou même frappés par des cailloux.

Cependant, une vidéo virale récente d’un homme caressant un chien de rue comme s’il faisait partie de sa famille a fait le tour d’Internet. Et nous devons vous le dire, cela fera fondre votre cœur.

La vidéo a été téléchargée sur Instagram par un utilisateur des médias sociaux, et la légende disait : « L’amour n’a pas de langage. Pendant que j’attendais que le feu passe au vert, j’ai vu ça et je ne peux pas me contrôler pour tirer !”

La vidéo réconfortante montre un homme assis sur un bloc de ciment près d’un feu de circulation à Chennai. Il était entouré de deux chiens des rues. Alors que l’un était assis à côté de lui, un autre semblait d’humeur enjouée, sautant sur une structure en forme de bureau, s’installant confortablement.

L’homme a été vu en train de caresser le chien à côté de lui avec rien d’autre que de l’amour pur. Il a vérifié les yeux, les oreilles et le dos du chien soi-disant pour rechercher d’éventuelles tiques. Le chien avait l’air d’apprécier l’attention alors qu’il était assis patiemment

Le court clip vidéo a conquis le cœur des utilisateurs des médias sociaux qui ont inondé la section des commentaires d’amour et de mots gentils. Alors qu’un Instagrammer a commenté, “l’amour était désintéressé”, un autre a écrit, “L’homme semblait aimer le chien errant comme si c’était son propre fils.” La vidéo a également été revendiquée comme la meilleure chose sur Internet. La publication Instagram a recueilli plus de 40 000 likes. La vidéo a prouvé que l’amour ne nécessite en effet aucun langage.

