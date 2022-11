Un homme monte dans un bus avec une moto sur la tête

La démonstration d’une force incroyable a souvent tendance à étonner les internautes. Dans un cas similaire, une vidéo virale d’un homme portant un vélo lourd sur la tête a pris d’assaut les médias sociaux. Ce qui le rend plus intéressant, c’est que l’homme n’a pas seulement porté la moto, en plus de cela, il a également grimpé dans un bus avec une lourde charge. L’utilisateur de Twitter qui a partagé la vidéo en ligne l’a salué comme un “super humain” dans la légende du tweet. Dans le clip, on peut voir l’homme marcher vers un bus avec un vélo lourd placé sur la tête.

Il fait une halte avant d’atteindre l’échelle placée devant le bus qui lui permettra de porter le véhicule au-dessus des transports en commun. Quelques secondes avant sa difficile ascension, il prend un moment pour faire un signe de la main vraisemblablement pour demander la bénédiction du dieu. Puis il place ses deux mains sur la poignée des marches minces, tout en équilibrant avec justesse le lourd véhicule. L’un après l’autre, il parvient rapidement à atteindre le sommet, où un autre homme peut être vu debout apparemment pour aider le premier à enlever la charge de sa tête. Regardez la vidéo ici :

En une journée, le clip a amassé plus de huit à neuf mille vues et plus de cinq mille likes sur le site de micro-blogging. Un barrage d’utilisateurs de Twitter a réagi au clip pour louer l’incroyable force et les capacités d’équilibrage de l’homme. Un utilisateur l’a appelé “le vrai Bahubali”.

Le vrai BAHUBALI💝— 🇮🇳💜हरीश चंद्र JO-C💜🇮🇳 (@harishjoshi1983) 25 novembre 2022

Un autre a suggéré : « Ces gars-là devraient être entraînés et envoyés pour participer aux Jeux olympiques.

Ces gars-là devraient être formés et envoyés pour participer aux Jeux olympiques..— Sugavanam (@ Sugavanam1953) 25 novembre 2022

Un autre a souhaité: “J’ai littéralement besoin de cette force.”

J’ai littéralement besoin de cette force de cou 😅— ˢⁱᵈᵈʰᵃʳᵗʰ ˢᵃˣᵉⁿᵃ (@one_cliche) 25 novembre 2022

L’endroit où la vidéo a été tournée est encore inconnu.

