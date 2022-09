Un homme meurt sous la garde de la GRC à Smithers, en Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique enquête sur la mort d’un homme dans une cellule de la prison de la GRC de Smithers, dimanche 4 septembre.

Un communiqué de l’IIO indique que l’homme a été arrêté le 1er septembre et placé en détention provisoire à Smithers.

Trois jours plus tard, dimanche soir, un gardien de cellule a trouvé l’homme en détresse et a appelé une assistance médicale. Les services de santé d’urgence sont intervenus et ont transporté l’homme à l’hôpital où il a ensuite été déclaré mort.

L’IIO, l’organisme de surveillance civile de la Colombie-Britannique pour la police, a été avisé peu de temps après et a commencé l’enquête.

L’agence demande à toute personne ayant des informations sur cet incident de se manifester en appelant sans frais le 1-855-446-8477 ou via le formulaire de contact sur le site Web iiobc.ca.

The Interior News a été en contact avec la famille de l’homme décédé et cherche actuellement à obtenir la confirmation de ce qui s’est passé qui a conduit à son arrestation et à sa détention.

Plus à venir.

