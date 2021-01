Un homme est décédé après qu’un chêne s’est effondré de 20 pieds sur un talus escarpé sur une péniche à Cornwall la nuit dernière.

Les services d’urgence, y compris un canot de sauvetage côtier, se sont précipités sur les lieux à Sailors Creek, Flushing, près de Falmouth, vers 17h30, pour signaler que la chute de chêne, qui ressemblait à un « tremblement de terre massif », s’était écrasée sur un bateau.

L’homme dans la cinquantaine, qui a été pris au piège dans l’épave, a été amené sur le rivage par l’équipe de sauvetage des garde-côtes où il a été déclaré mort sur les lieux.

Le propriétaire du bateau, Lee Moody, a raconté comment sa petite amie a désespérément tenté de sauver la vie de son ami en tenant sa tête au-dessus de la marée montante après que l’arbre s’est écrasé dans le navire et a déchiré le mât.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux à Sailors Creek, Flushing, près de Falmouth, vers 17h30 la nuit dernière après la chute de l’arbre sur une péniche. Un homme dans la cinquantaine a été déclaré mort sur les lieux

Il a déclaré à The Packet: « C’était comme un tremblement de terre massif, puis un écrasement massif et c’était un chêne massif qui est tombé. »

M. Moody, qui venait de sortir de l’hôpital après une opération, a décrit comment sa petite amie avait tenté de sauver son ami en tenant sa tête au-dessus de l’eau alors qu’il gisait dans l’épave.

Il a ajouté: « Je ne pouvais pas descendre pour aider, alors ma petite amie est tombée et essayait de le sauver avec la marée qui montait en essayant de maintenir sa tête hors de l’eau.

« Il arrivait autour de lui, il était tout écrasé. Il a fait regarder tout ça par sa fille.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: « À 17h30 aujourd’hui (2 janvier), HM Coastguard a reçu un rapport faisant état d’un incident impliquant une personne à bord d’un navire à Sailors Creek, Flushing, Falmouth.

La police du Devon et de Cornwall a déclaré que la mort de l’homme n’était pas considérée comme suspecte mais accidentelle. (Image en stock)

L’équipe de sauvetage des garde-côtes de Falmouth et le bateau de sauvetage côtier de Falmouth ont été envoyés et ont été aidés dans une intervention multi-agences, dans laquelle le service d’incendie et de sauvetage de Cornwall a extrait et récupéré la personne du navire.

« La victime a ensuite été confiée aux soins du service d’ambulance du sud-ouest sur les lieux pour des soins médicaux immédiats. La police du Devon et de Cornwall était également présente à cet incident.

Un porte-parole de la police du Devon et de Cornwall a déclaré: « La police a été appelée à la suite d’informations selon lesquelles un arbre était tombé et qu’un homme sur la plage avait été blessé.

« La garde côtière et l’embarcation de sauvetage de la RNLI ont également assisté à la scène et l’homme a été amené à terre où il a été vu par des ambulanciers paramédicaux.

« L’homme dans la cinquantaine a été confirmé décédé sur les lieux, ses plus proches parents ont été informés.

«Pour le moment, la mort n’est pas considérée comme suspecte mais comme une mort accidentelle.

«Nous menons des enquêtes aujourd’hui et en temps voulu, un dossier sera préparé pour le coroner.

« Nous demandons à quiconque a été témoin de l’incident de contacter la police sur 101. »