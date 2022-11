Un homme meurt dans un centre pour migrants au Royaume-Uni critiqué pour ses conditions

Les autorités tentent de contacter le plus proche parent de l’homme, qui serait arrivé en Angleterre dans un petit bateau le 12 novembre.

“Nous prenons la sécurité des personnes dont nous avons la charge très au sérieux et sommes profondément attristés par cet événement”, a déclaré le ministère de l’Intérieur. “Un examen post-mortem aura lieu, il ne serait donc pas approprié de commenter davantage pour le moment.”

Des cas de diphtérie, de gale et d’autres maladies transmissibles ont été signalés à Manston, où les personnes arrivées par bateau à travers la Manche sont envoyées pour des contrôles de sécurité et d’identité avant de déménager dans un logement à plus long terme.