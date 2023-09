Un homme meurt après avoir été encorné lors d’une course de taureaux espagnole dans la région de Valence | Nouvelles du monde

Un homme est mort après avoir été encorné par un taureau lors d’un festival en Espagne.

L’incident s’est produit samedi dans la ville de Pobla de Farnals, dans la région de Valence.

Des images ont été publiées sur Espagnol les médias auraient montré le taureau impliqué.

Il y a un débat sur la question de savoir si les courses de taureaux devraient être interdites.





La victime, qui n’a pas été nommée, a été encornée au côté par l’animal à cornes lors d’une course de taureaux traditionnelle.

Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé plus tard, selon les autorités.

Le même taureau, appelé Cocinero ou Cook, a également encorné un deuxième homme à la jambe. Il était dans un état stable à l’hôpital dimanche.

Les médias locaux ont rapporté que les deux hommes étaient membres du groupe qui organisait le festival.

Les célébrations ont été annulées samedi soir à la suite du drame.

De tels événements, au cours desquels des taureaux sont relâchés dans les rues et que des coureurs se précipitent devant eux, ont lieu chaque année dans des centaines de régions d’Espagne.

Même s’ils restent populaires, de nombreux militants affirment qu’ils sont dangereux et cruels, et le débat sur leur interdiction est devenu plus vif ces dernières années.