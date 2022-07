Un homme meurt après avoir été abattu plusieurs fois – Shaw Local

Un homme de 35 ans est décédé tôt dimanche matin après avoir été abattu à plusieurs reprises.

À 1 h 59 dimanche, la police de Joliet a entendu des coups de feu et s’est rendue à The Credit Clique and Suites au 1308 W. Jefferson St. à Joliet, après qu’une personne dans le parking les ait signalés.

Le service d’incendie de Joliet a transporté l’homme au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet où l’homme est décédé des suites de ses blessures, a déclaré la police de Joliet.

Des agents ont fouillé la zone et des détectives et des techniciens de la preuve ont été appelés pour enquêter, a déclaré la police de Joliet. Les enquêteurs s’efforcent d’identifier tout suspect, a déclaré la police de Joliet.

Le bureau du coroner du comté de Will identifiera la victime et sa cause de décès, a déclaré la police de Joliet.

La police pense qu’il s’agit d’un incident isolé et que la communauté n’est pas en danger.

Les personnes ayant des informations sur la fusillade sont encouragées à appeler l’unité d’enquête du département de police de Joliet au 815-724-3020. Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent contacter Will County Crime Stoppers au 800-323-6734 ou crimestoppersofwillcounty.org.