Un homme meurt à l’hôpital quelques jours après avoir été menotté par la police dans une maison du nord de Londres

Un HOMME est décédé à l’hôpital quelques jours après avoir été menotté par des flics dans une maison du nord de Londres.

Il portait un couteau et les personnes qui l’accompagnaient étaient « extrêmement préoccupées » par son comportement, a déclaré la police.

Il a été menotté après s’être comporté de manière «erratique» Crédit : Google

L’homme a été menotté après avoir eu un comportement « erratique » avant d’être transporté à l’hôpital.

La police du Met a déclaré qu’elle l’avait trouvé en « claire détresse » et qu’elle avait essayé de le calmer.

Des agents ont été appelés dans une maison de James Gardens à Wood Green, au nord de Londres, jeudi peu après 20 heures, à la suite d’inquiétudes pour l’homme qui vivait à l’adresse.

Lorsqu’ils ont réalisé qu’il avait besoin d’une aide médicale, ils ont appelé une ambulance et l’ont mis «brièvement menotté» parce qu’ils craignaient que l’homme ne se blesse ou ne blesse d’autres – a ajouté la force.

L’ambulance l’a emmené dans un hôpital du nord de Londres où son état s’est détérioré et il est décédé samedi peu avant 19 heures, a déclaré Scotland Yard. L’identité de l’homme n’a pas été révélée au public.

La famille de l’homme a été informée de son décès et la direction des normes professionnelles de la police du Met et l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) ont été informés, a indiqué la police.

L’IOPC est un organisme qui enquête sur les plaintes déposées concernant l’usage de la force par des policiers, mais supervise principalement les enquêtes menées par les propres services des normes professionnelles de la force.

La surintendante principale Treena Fleming a déclaré qu’il était « habituel dans de tels cas » que l’IOPC soit informé et qu’un examen de la vidéo corporelle des agents aura lieu.

Elle a ajouté: «Ce fut un incident très pénible, et nos pensées ici à North Area vont à la famille et aux amis de l’homme en cette période très difficile.

« Une enquête approfondie est en cours pour bien comprendre les circonstances.

«Nos officiers répondaient à un appel à l’aide et sont intervenus courageusement dans une scène très bouleversante pour ceux qui en étaient témoins.

«Ils ont empêché l’homme de subir d’autres blessures et ont demandé des soins médicaux d’urgence pour lui, tout en apportant un soutien à la famille et en veillant à ce que personne d’autre ne soit blessé lors de l’incident.

«Je demanderais respectueusement aux gens d’éviter la spéculation en ce moment.

« Un examen complet de la vidéo portée sur le corps aura lieu et des comptes-rendus seront obtenus des officiers et de tout autre témoin de l’incident.

« Encore une fois, je tiens à souligner que de telles actions sont habituelles dans ces cas afin que nous soyons aussi transparents que possible dans de telles circonstances et je veillerai à ce que nous communiquions de plus amples informations sur l’incident au fur et à mesure que nous le pourrons. »