Un homme met gratuitement un sac plein de serpents dans la forêt, Internet fait frissonner

Les serpents rendent une peur effrénée dans nos cœurs. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, les morsures de serpent sont responsables d’environ 81 000 et 138 000 décès chaque année. Ces animaux rampants sont réputés être de dangereux prédateurs, qui se glissent près de nous en silence, attaquant avec leurs crocs venimeux, en un clin d’œil. Cependant, contrairement à la majorité de la population, certaines personnes gardent des serpents comme animaux de compagnie, tandis que d’autres n’ont pas peur de ces reptiles. Une de ces vieilles vidéos virales qui a de nouveau refait surface sur Internet montre un homme libérant des dizaines de serpents, ce qui vous donnera sûrement la nausée si vous avez le cœur fragile.

Le clip viral choquant a été partagé sur Instagram le 14 janvier. Le clip s’ouvre sur un homme dans les locaux d’une forêt, portant avec lui un sac de jute vert. L’homme semble se débattre avec le sac alors qu’il secoue le sac, plusieurs fois. Bientôt, un groupe de serpents tombe du sac en grand nombre, s’enroulant sur le sol, créant une mare malsaine de reptiles en mouvement.

Cependant, plus que le groupe nauséabond d’animaux rampants, c’est l’homme intrépide qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Les serpents continuent de ramper, tous blottis les uns contre les autres alors que l’homme intrépide est capturé en train d’essayer de les séparer à mains nues, sans broncher. Il a pris son temps pour démêler les reptiles, les laissant sortir de captivité, sans une once de peur dans son cœur.

La vidéo ébouriffante a attiré de nombreux internautes étonnés qui ont exprimé leur choc dans les commentaires. Alors qu’un utilisateur a demandé: «Quels sont ces serpents? Et pourquoi ils ne le mordent pas ? un autre a fait remarquer: “Un sac plein de non.” “Il a fait ce qu’il fallait”, a plaisanté un troisième individu.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 50,6 000 vues avec plus de 2 000 j’aime et compte sur l’application de partage de photos. Les images visuelles vous ont-elles aussi donné la chair de poule?

