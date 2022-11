Un homme met en valeur ses compétences exemplaires alors qu’il fait du vélo à une roue au feu rouge

En tant qu’enfant, beaucoup d’entre vous ont peut-être aimé regarder des spectacles de cirque. Les clowns sur un cycle de roue font des cascades, jonglent avec des quilles ou la façon dont ils équilibrent parfaitement l’objet. Les médias sociaux ont de nombreuses vidéos de personnes mettant en valeur leurs talents uniques. Vous avez peut-être également vu de nombreux spectacles en direct dans des endroits bondés, comme chanter, danser ou faire des cascades dans la rue. Une vidéo similaire d’un homme effectuant des cascades sur un vélo à roues est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été enregistrée par le banlieusard attendant à un feu rouge lorsque l’homme est venu avec ses accessoires pour montrer son talent. La vidéo s’ouvre sur l’homme grimpant sur son vélo et attirant les gens. En quelques secondes, il a pris un hula hop blanc et a commencé à jouer, le transférant sur sa jambe gauche, puis en prenant un autre sur sa main droite. Il commence alors à tenir en équilibre une balle dans sa bouche, à faire tourner une autre balle sur le doigt de sa main droite et à jongler avec des quilles de bowling avec sa main gauche.

La vidéo s’est terminée avec lui descendant du cycle et s’inclinant dans un style. La légende écrite disait: “Wow.”

Le Twitterati est émerveillé par la vidéo. L’un des utilisateurs a déclaré: “J’ai vu cette vie. étonnante.”

J’ai vu ça en direct. étonnante. — Ahmad احمد (@MrAhmad0698) 3 novembre 2022

Un autre a dit : « Wow… Incroyable.

Waouh incroyable – Amjad Khan (@AmjadKhanhere) 3 novembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 10 000 vues depuis sa mise en ligne.

Plus tôt, une femme a poussé la cascade à un autre niveau en l’exécutant dans le ciel en parapente. La femme peut être vue en parapente au-dessus d’une zone côtière. On peut la voir montrer une partie de son jeu de jambes avec un ballon de football en l’air. Elle a réussi la cascade sans laisser tomber le ballon au sol. Après la cascade réussie, à la fin de la vidéo, la femme avait un large sourire sur son visage.

Le texte intégré sur la bobine Instagram disait: This is Wild.

Ici regardez la vidéo:

Le clip a récolté 6,8 millions de vues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici