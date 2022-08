Un homme menace un autre conducteur avec une arme à feu et a un accident de voiture – Shaw Local

WAUKEGAN – Un homme de Beach Park fait face à des accusations pour avoir menacé un autre conducteur avec une arme à feu et avoir écrasé son propre véhicule le 19 août à Waukegan non constituée en société, a annoncé la police.

Vers 22h20 le 19 août, les adjoints du shérif du comté de Lake ont répondu à un accident impliquant un seul véhicule dans la zone de Delany Road au nord de Yorkhouse Road à Waukegan non constituée en société. Les adjoints du shérif ont trouvé une Ford Mustang sur un talus et engloutie par les flammes, selon un communiqué de presse.

Le conducteur du véhicule, Joseph Ebler, 28 ans, du bloc 11300 de West Wadsworth Road, Beach Park, a d’abord fui les lieux à pied, a indiqué la police. Les adjoints du shérif l’ont trouvé à proximité peu de temps après. Ebler n’a pas coopéré avec les députés, a semblé affaibli et a subi des blessures mineures dans l’accident.

Une enquête plus approfondie a révélé qu’Ebler venait d’être impliqué dans une altercation de la circulation avec un homme de Gurnee de 40 ans dans la région de Wadsworth Road et Delany Road à Wadsworth.

Au cours de l’altercation, Ebler aurait brandi un pistolet et menacé de tirer sur la victime, alors que les deux ont été arrêtés à un feu rouge, a indiqué la police. La victime s’est enfuie vers le sud dans son véhicule et Ebler l’a suivi, s’est arrêté à côté de lui et a pointé l’arme à feu vers lui. Ebler a alors perdu le contrôle de son véhicule et s’est écrasé sur le talus.

Quand Ebler n’avait pas l’arme à feu sur lui lorsque les adjoints du shérif lui parlaient, le canin Dax du shérif a été invité sur les lieux. Dax a effectué une recherche d’articles et a trouvé l’arme à feu d’Ebler, un Glock 29, à environ 150 pieds de son véhicule, dans la zone où Ebler s’était initialement enfui, a indiqué la police.

Ebler a été accusé d’utilisation illégale aggravée d’une arme, de voies de fait graves avec une arme mortelle, de conduite avec facultés affaiblies aggravée et de fuite des lieux d’un accident.

Ebler était détenu à la prison du comté de Lake.