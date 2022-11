Un homme masqué tue une femme dans un coup «ciblé» à son domicile en Floride

NEW PORT RICHEY, Floride (AP) – Une femme qui était au lit avec ses deux jeunes enfants a été tuée par balle tôt mardi lors d’une invasion de domicile qu’un shérif de Floride a qualifiée de coup «ciblé».

Un homme a frappé à une porte à New Port Richey, au nord de Tampa, peu après 00h30, a déclaré le shérif du comté de Pasco, Chris Nocco, lors d’une conférence de presse.

Le coup a réveillé une femme qui dormait sur le canapé dans une pièce à l’avant, a déclaré le shérif. Alors qu’elle se levait, un homme masqué a enfoncé la porte et a pointé une arme sur elle, a déclaré Nocco.

L’homme a continué dans une chambre et a actionné l’interrupteur, a déclaré Nocco.

“La lumière s’allume, elle voit le suspect entrer dans la porte”, a-t-il déclaré. « Elle s’assied. Alors qu’elle se redresse, elle dit : « Ne me tire pas dessus. Le suspect lui tire alors une balle. Elle tombe du lit. Il tire une autre balle directement sur elle en la frappant.

Les enfants, âgés de moins de 12 ans, n’ont pas été blessés dans la fusillade, a-t-il précisé.

Le tireur a pris la fuite et les enquêteurs étaient à sa recherche.

Nocco a déclaré qu’il ne savait pas encore si la fusillade était liée à la famille, mais toute personne impliquée dans une relation avec la femme sera interrogée, a-t-il déclaré.

“Il est clair que cette personne était ciblée”, a déclaré Nocco.

Il a dit que des conseillers en santé mentale travaillaient avec les deux enfants et la femme.

“Pour ces jeunes enfants, je peux imaginer qu’ils étaient sortis hier soir et je peux imaginer qu’ils se sont couchés un peu plus tard, comme tous les enfants l’ont fait la nuit dernière”, a déclaré Nocco. “Mais être réveillé, voir un suspect marcher à son tour, allumer la lumière et tirer sur la personne qui était dans le lit avec lui, c’est horrible. C’est le seul mot qui me vient à l’esprit. »

The Associated Press