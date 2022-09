Une femme a marié son mari à une femme trans lors d’une cérémonie traditionnelle dans le district de Kalahandi à Odisha. Sangeeta, une femme trans du petit village de Depur sous les limites de la police de Narla, Kalahandi, est mariée à Fakir Nial du village voisin de Dhurkuti.

Fakir s’est marié il y a cinq ans et le couple a un enfant de deux ans. Il y a un an, Fakir a développé une relation avec Sangita, qui appartient à la communauté LGBTQ+ de sa région. Après un certain temps, sa femme a appris leur relation. Au lieu d’exprimer son opposition ou son ressentiment, elle en a discuté avec son mari. Elle a compris la nature “sensible” de leur relation et l’a acceptée.

Le mariage de Fakir et Sangita a été célébré selon les pratiques suivies par la communauté transgenre. L’épouse de Fakir était elle-même présente à l’occasion et a facilité tous les arrangements pour la fonction.

Sangita a déclaré: “Je me sens heureux puisque tout le monde dans sa famille m’a embrassé, même sa femme.” Kinnar Aisha Behera, un autre membre de la communauté, a salué le syndicat et l’a qualifié de pas dans la bonne direction.

